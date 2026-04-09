La FIFA ha oficializado la lista de árbitros para la Copa del Mundo 2026, confirmando que la bandera peruana estará presente a través de la terna arbitral. Kevin Ortega ha sido designado como árbitro principal, mientras que Michael Orué lo acompañará en la función de asistente en esta nueva cita mundialista.

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FIFA convoca a los árbitros peruanos

Esta noticia ha generado un fuerte revuelo en el ámbito deportivo nacional debido al historial reciente de los seleccionados. La decisión de la máxima entidad del fútbol llega en un momento de alta sensibilidad, justo cuando la Selección Peruana ha quedado fuera de los puestos de clasificación.

El nombramiento se percibe como una “premiación” internacional que contrasta drásticamente con la realidad vivida en el torneo local. Ortega llega a esta instancia tras haber enfrentado suspensiones recientes en la Liga 1 debido a errores determinantes que alteraron el curso de varios partidos.

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La CONAR decidió apartarlo de las programaciones locales en diversas ocasiones tras fallos críticos que fueron validados incluso por el VAR. Estos antecedentes alimentan la polémica sobre si el rendimiento doméstico debería ser un filtro vinculante para las designaciones de élite de la FIFA.

Kevin Ortega trabajará en el Mundial 2026. (Foto: X).

Kevin Ortega y Michael Orué destacados

Pese a las duras críticas de la hinchada peruana, la CONMEBOL ha respaldado la trayectoria de Ortega y Orué basándose en su solvencia en torneos continentales. Ambos ya cuentan con la experiencia previa de Qatar 2022, un factor de continuidad que la Comisión de Árbitros de la FIFA valora especialmente.

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El organismo internacional prioriza aspectos técnicos específicos, como la preparación física de alto nivel y el dominio absoluto de los protocolos tecnológicos. Para los evaluadores dirigidos por Pierluigi Collina, la terna peruana cumple con los estándares necesarios para manejar la presión de un Mundial.

Aunque no estará la Selección Peruana

La inclusión de estos colegiados asegura que, aunque la selección nacional no haya logrado el objetivo deportivo, el arbitraje peruano mantenga su estatus global. Sin embargo, la brecha de opinión entre los entes rectores y el aficionado local sobre el nivel de Ortega sigue siendo profunda y evidente.

A pocos días del pitazo inicial, la actuación de Ortega y Orué será seguida bajo lupa por la prensa nacional e internacional. En un Mundial donde cada decisión puede cambiar la historia, la terna peruana tendrá el desafío de demostrar que su prestigio internacional está justificado.

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Kevin Ortega arbitra dentro de la Liga 1. (Foto: X).

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