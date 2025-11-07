“Estamos perdiendo el tiempo”: Manuel Barreto detalló las razones por las que no convocó a Paolo Guerrero

Todos sabemos que la Selección Peruana se encuentra en una etapa de renovación de la mano de Manuel Barreto como entrenador interino. A raíz de esta situación es que Paolo Guerrero no ha sido convocado en las últimas dos listas oficiales y muchos se preguntan el verdadero motivo, además de que actualmente tiene 41 años de edad. Su buen momento en Alianza Lima podría generar ciertas dudas , aunque justamente por ello es que en Videna hablaron.

Publicidad

Publicidad

En conferencia de prensa que se celebró el día de hoy en horas de la mañana, fue Manuel Barreto quien tocó distintos puntos y explicó a grandes rasgos las razones de sus más recientes decisiones. Dicho esto, se entiende que efectivamente la Selección Peruana necesita de una reestructuración en su plantilla para conseguir a valores con mayor categoría, por lo que incluso el presente de Paolo Guerrero ayuda como un enorme ejemplo.

“Lo primero es el respeto y admiración absoluta. Me ha tocado, lo digo con alegría, compartir una selección con él y estar con él en la Sub-23. Ver el profesional que es Paolo. Ejemplo total. Después, hay una realidad que tenemos que asumir y ser conscientes de eso, que hoy con el universo de jugadores en el extranjero que tiene Perú en el extranjero, no alcanza. Esa es la verdad, a algunos les puede doler o no, pero es al realidad”; comentó en primera instancia el DT.

Publicidad

Publicidad

El objetivo de Manuel Barreto con los jugadores jóvenes de la Selección Peruana

Tomando como referencia la tremenda historia de Paolo Guerrero vistiendo la camiseta de la Selección Peruana, la cual incluso espera tener un final feliz en un futuro cercano con un partido de despedida como realmente se lo merece, Manuel Barreto explicó cuál es el verdadero objetivo con la nueva camada de jugadores que vienen siendo convocados en los últimos meses. Es así que el corto y mediano plazo está enfocado en enaltecer la materia prima que hay.

Fuente: La Bicolor

ver también No pidió quedarse en América de Cali: se filtró la verdadera razón de la ausencia de Luis Ramos en la Selección Peruana

“Entonces, nosotros necesitamos que se pueda continuar esa transición y que la selección sea un potenciador para aquellos jugadores con talento que hoy están en la liga nacional, pero que tienen una posibilidad de jugar en el extranjero. Perú necesita sumar esa cantidad de jugadores para poder estar en mejores condiciones de cara al 2027. El próximo partido oficial es el 2027. Si no comenzamos a trabajar ahora, estamos perdiendo el tiempo”; concluyó.

Publicidad

Publicidad

Los números de Paolo Guerrero en este 2025 y con los cuales pudo ser convocado a la Selección Peruana

Si dejamos por un momento los 41 años de Paolo Guerrero, no hay duda alguna de que hoy estaría entrenando en Videna como uno de los convocados más importantes de la Selección Peruana de cara a los amistosos internacionales frente a Rusia y Chile en territorio europeo. Y es que sus números así lo demuestran ya que con camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025 ha podido anotar 16 goles y dar 3 asistencias en 35 duelos jugados entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana sumando un total de 2.048 minutos de competencia.

DATOS CLAVES

El DT interino Manuel Barreto no convocó a Paolo Guerrero para enfocarse en una “transición” de jugadores jóvenes.

no convocó a para enfocarse en una de jugadores jóvenes. Paolo Guerrero , de 41 años , lleva 16 goles y 3 asistencias en 35 partidos con Alianza Lima en 2025 .

, de , lleva y en con en . Manuel Barreto busca que la Selección Peruana sea un “potenciador” para jóvenes talentos.

Publicidad