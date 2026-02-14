Preocupación en la Selección Peruana, goleador podría ser gran baja por lesión para el mes de marzo

La Selección Peruana comienza una nueva era con el entrenador Mano Menezes a la cabeza. El brasileño tiene un proyecto que comenzar con miras a lo que será la clasificación al próximo Mundial de Fútbol. En este caso, para el mes de marzo se viene una inesperada convocatoria, aunque parece que uno de los goleadores no estaría presente.

En este caso estamos hablando de Adrián Ugarriza, atacante que está militando en el fútbol de Israel. Siendo uno de los goleadores del torneo y que mejor performance está dando a pesar de estar en un cuadro pequeño. No obstante, este fin de semana ha terminado de preocupar debido a una lesión muscular que podría dejarlo fuera de la cancha durante mucho tiempo.

Lo que se puede ver en el partido entre el Ironi Kiryat Shmona y el Ironi Tiberias. Es una corrida del peruano en busca del balón, pero todo indica que sintió una molestia muscular que lo obligó a tirarse al césped para ser atendido. Inmediatamente el cuerpo médico acudió a verlo, pero el atacante no podía seguir en el campo, así que terminó saliendo.

Lesión de Adrián Ugarriza:

En la última convocado de Manuel Barreto, ‘Ugagol’ fue tomado en cuenta. Incluso en uno de los partidos terminó siendo titular, si bien no logró impresionar. Demostró ganas a la hora de luchar cada balón, pero siendo su primer juego, se espera que pueda seguir mejorando en la búsqueda que pueda ser uno de los goleadores del equipo patrio para el próximo proceso.

¿Cuándo y contra quién juega la Selección Peruana en Marzo?

Lo único claro en este momento es la fecha en la que se pueden disputar encuentros en el mes de marzo. Según el calendario FIFA, hay posibilidad de disputar partidos amistosos entre el 23 y 31 del tercer mes de este año 2026. En este caso, se espera que se puedan llevar a cabo hasta 2 juegos amistosos para el cuadro patrio.

Jugadores de la Selección Peruana abrazados (Foto: Selección Peruana).

Según lo que se ha podido conocer mediante Gustavo Peralta, la Selección Peruana ya tiene avanzado sus amistosos. En este caso, Senegal sería uno de los rivales en Francia, mientras que el otro se trataría de Jordania en el país asiático. Esto es lo que se ha podido revelar por ahora, pero no hay nada confirmado que serán los primeros rivales que estén en el debut de Mano Menezes.

De igual forma, en junio se trabaja la posibilidad de duelos ante Estados Unidos, Países Bajos, Egipto o Escocia. Seguramente ya en los próximos días se pueda dar con claridad de los nombres de los cuadros a los que se medirá Perú.

Datos Claves

Mano Menezes debutará como entrenador de Perú en la fecha FIFA de marzo 2026 .

debutará como entrenador de Perú en la fecha FIFA de . Adrián Ugarriza sufrió una lesión muscular con el Ironi Kiryat Shmona en Israel.

sufrió una lesión muscular con el en Israel. Perú proyecta amistosos contra Senegal en Francia y Jordania en Asia durante marzo.

