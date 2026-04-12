“No tiene sentido”: Mano Menezes recibe un duro cuestionamiento por querer jugar en la altura con Perú

Ahora que la Selección Peruana proyecta un nuevo intento de mejora con Mano Menezes como director técnico, existen varios factores que en la Federación Peruana de Fútbol quieren modificar para dar un salto de calidad en la competencia. Uno de ellos es la posibilidad de disputar las próximas Eliminatorias Sudamericanas en ciudades de altura, tales como podrían ser Cusco y Juliaca.

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Si bien estaríamos frente a un escenario de provecho ante rivales que no están habituados a dichas latitudes, al parecer no genera mucho consenso esta postura cuando hay varios jugadores de la Selección Peruana que militan en el extranjero y tampoco están acostumbrados a la altura. A raíz de ello es que Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, mostró su parecer al respecto.

Fuente: Cienciano.

“Yo tengo mi forma de pensar, que no quiere decir que sea la correcta. Yo digo que si traes a equipos como Argentina, Brasil o Uruguay o equipos que juegan en el llano, aquí en Cusco pueden sufrir, pero si tú los traes a Cusco y después convocas a todos los jugadores del llano o que están jugando en equipos de España o en Europa, que no tienen altura, yo creo que sirve muy poco“; comentó Horario Melgarejo en una reciente entrevista con ‘Exitosa Deportes‘.

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🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En diálogo con Exitosa Deportes, el entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, se refirió a la polémica declaración del entrenador de la selección femenina de Uruguay sobre la ventaja deportiva que sacó Perú al jugar en Cusco. Desde su perspectiva,… pic.twitter.com/t1f7AwHwUZ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 11, 2026

Asimismo, el entrenador de Cienciano hizo una interesante comparación con la estrategia que asumió la Selección Boliviana rumbo al Mundial 2026. “Si después se planifica como hace Bolivia, que juega en lo alto, pero cuando juega de local el 80% del equipo son jugadores que actúan en el torneo local y justamente en esa altura, ahí sí lo veo conveniente. Pero de otra forma, si los jugadores llegan en el mismo avión dos días antes a adaptarse a la altura, no tiene sentido“.

¿Qué dicen en la interna de la Federación Peruana de Fútbol sobre competir en la altura?

Por ahora la Selección Peruana tan solo ha disputado partidos amistosos en el nuevo proceso liderado por Mano Menezes, pero existe una postura bastante positiva por parte de la Federación Peruana de Fútbol respecto a jugar de locales en ciudades de altura. Ante rivales de más jerarquía y que puedan sentir justamente la diferencia del llano, dicho escenario está más latente que nunca.

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Jean Ferrari, Director General de Fútbol, y Agustín Lozano, presidente de la FPF, han manifestado que apoyarán a como de lugar la decisión que tome el comando técnico de Perú. Ahora, claro que existe una planificación desde el área deportiva en Videna, así que sería una opción en conjunto y que de todas maneras deberá venir acompañada de estrategias para realmente tener una ventaja, a pesar de que cuando llegue el momento de la verdad no se juegue más en altura.

“Es un proceso que se está dando de manera bien planificada. Traer a las chicas a la altura de Cusco no fue una decisión sencilla, pero los resultados mandan. Es un laboratio para lo que podría pasar con la selección mayor”



Jean Ferrari, Director General de fútbol



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Los estadios que planea inscribir la FPF para la localía de la Selección Peruana

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, reveló hace algunas semanas que como directiva tienen pensando la inscripción de cuatro estadios para cuando la Selección Peruana tenga que competir de local en las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Sabiendo de la logística que se deberá organizar, esta posibilidad está muy presente y tranquilamente puede hacerse realidad.

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“Me gustaría jugar en Cerro de Pasco, por ejemplo. La idea es considerar cuatro estadios: el Nacional, el Monumental, Juliaca y Cusco. Estos son los recintos que se buscan proponer, aunque podrían evaluarse otras opciones en el camino ya que se trata de un tema estratégico y no de una decisión inflexible”; comentó Jean Ferrari en conversación con el programa digital ‘Modo Fútbol‘.

DATOS CLAVES

La Selección Peruana de Mano Menezes evalúa jugar las Eliminatorias en ciudades como Cusco y Juliaca .

de evalúa jugar las Eliminatorias en ciudades como . El directivo Jean Ferrari planea inscribir cuatro estadios, incluyendo el Nacional y el Monumental .

planea inscribir cuatro estadios, incluyendo el y el . El técnico Horacio Melgarejo cuestionó la medida por la falta de adaptación de jugadores de Europa.