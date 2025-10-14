Por rechazar a la Selección Peruana, Alexander Robertson recibió el karma con Australia

Uno de los jugadores que se esperaba pudiera estar en la Selección Peruana en esta fecha doble de octubre es Alexander Robertson. Se había conocido que el jugador tuvo comunicación con la FPF y por eso tendría su primera convocatoria en la Videna. Pero esto terminó siendo una falsa alarma pues volvió a ser llamado por Australia.

Ahora el mediocampista recibe un duro golpe por parte del equipo de Australia en pleno juego contra Estados Unidos. Algo que sorprendió a más de uno, pero que sobre todo dejó confuso a los que estuvieron en el estadio Dick’s Sporting Goods Park en Colorado.

¿Qué pasó con Alexander Robertson en Australia?

Pues parece que como parte del Karma, el jugador no tuvo minutos en esta fecha doble FIFA. El cuadro de los ‘canguros’ no lo terminó de poner en la lista en los duelos que tuvo frente a Canadá y Estados Unidos. Por lo que su convocatoria terminó siendo algo más mediático que deportivo en realidad.

Más bien, se conoció que el jugador fue convocado para este último juego contra el equipo de las ‘Águilas’. Pero de un momento a otro terminó siendo borrado de la lista. No se entiende que pasó, si fue una equivocación o si fue una lesión de último minuto lo que impidió que no esté en la convocatoria final del cuadro de Oceanía.

Por otro lado, la cuenta oficial de Australia al colocar la lista de jugadores para el partido no contó con el jugador nacido en Escocia. Lo que deja en claro que no estaba listo para jugar, pero que su llamado se debió a la posibilidad que pueda jugar por Perú, es lo único que se logra entender. Ya que en Inglaterra se informó que tras su lesión todavía no está al 100% y por eso no viene jugando en el Cardiff City.

¿Alexander Robertson será convocado en la fecha de noviembre?

Todavía no se sabe si Manuel Barreto tomará la decisión de hablar con él para convocarlo, esto es algo que se determinará en su debido momento. Lo que si es claro, que el DT interino de la ‘Bicolor’ dejó en claro que espera que los jugadores que sean convocados tengan la real intensión de vestir los colores patrios, algo que no se está notando en Robertson.

Así que resulta complicado pensar en una convocatoria de Alex para esa fecha. Aunque el hecho de jugar en Europa puede llegar a ser un plus, lo que si se espera es que la primera semana de noviembre se pueda ver la lista definitiva para los amistosos contra Rusia y Chile.

