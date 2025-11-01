DT de Australia fulmina a la Selección Peruana por Alexander Robertson: “Quiere jugar para…”

Una de las grandes dudas que existen es la de Alexander Robertson, un jugador que puede jugar por varios país. Son 4 en total, Australia, Escocia, Inglaterra y Perú, pero en este caso solo hay 2 interesados. Los ‘Canguros’ y la ‘Bicolor’ son los que quedan en esta pelear por el joven mediocampista, pero todo pinta a que ya hay una decisión más que tomada.

En la última fecha doble se dio a conocer que Robertson tendría en mente jugar por la Selección Peruana. Una noticia que emocionó a todos, pero a la hora de la convocatoria terminó siendo llamado por Australia. No jugó ni un solo minuto en los amistosos contra Estados Unidos y Canadá. Pero aun así fue visto por el DT Tony Popovic, quien acaba de fulminar a la ‘Bicolor’.

Alexander Robertson en Australia (Foto: Getty).

El sueño por Alexander Robertson parece que llegó a su final y así lo dio a conocer el DT australiano. “Lo convocamos en la última concentración, aunque no tenía experiencia futbolística, queríamos ver cómo estaba. Fue bueno verlo; es un muy buen jugador, pero físicamente está muy por detrás de los demás, muy por detrás porque no ha jugado. Algo ha cambiado en él; ahora está constantemente encima de nuestro preparador físico. Pide programas adicionales porque quiere formar parte de nosotros“, explicó en conferencia de prensa.

Pero ahí no queda todo, sino que deja en claro que por Perú no tiene en mente jugar, sino que ya tomó su decisión definitiva de jugar por Australia.

“Alexander se ha ofrecido voluntariamente, quiere jugar para Australia. Eso es lo único que me importa. Llegó a la concentración y evaluamos su nivel. Ahora sabemos cómo está. Antes no sabía si quería estar con Los Socceroos. Si estará para el mundial o no, el tiempo lo dirá. Pero son el tipo de jugadores que me ilusionan, lo que me da mucha confianza de cara al futuro de este equipo”, sentenció el DT.

Los que le dijeron que sí a Perú a pesar de nacer en el extranjero

Pese a que Alexander Robertson ya no quiere saber nada de Perú, hay varios jugadores europeos que ya le dieron el sí al cuadro patrio. Uno de estos es Felipe Chávez, fue convocado en el mes de octubre y hasta hizo su debut oficial con el equipo patrio. Es la gran promesa que tiene el país, juega en el Bayern Múnich y muestra tener muchas características interesantes para ser parte del equipo patrio.

Felipe Chávez (Foto: Selección Peruana).

El que también aceptó jugar por Perú es Fabio Gruber, ya le dio el sí a Perú y en el mes de noviembre estaría siendo convocado. Juega en el Nurenberg, es titular y sobre todo capitán de este conjunto de la Bundesliga 2. Otro que aceptó vestirse de ‘Blanquirrojo’ es por supuesto Gianluca Lapadula, que volvería a ser convocado ahora que se jugará en Rusia.

