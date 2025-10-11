Rechazó a la Selección Peruana y ahora Australia hace de menos a Alexander Robertson

Uno de los jugadores que se habló bastante para estar en la Selección Peruana en esta fecha de octubre es Alexander Robertson. Todo hacía indicar que por fin tendría la intensión de poder jugar con la ‘Bicolor’. Ya se había comunicado con la FPF, pero de un momento a otro la ilusión terminó. Australia decidió llamarlo y no dudó un solo minuto en aceptar la invitación.

Manuel Barreto lo tenía en sus planes para que pueda estar convocado, pero los ‘canguros’ se lo llevaron. Esto fue un duro golpe que terminó con las ilusiones nacionales, pues con un interés del cuadro de Oceanía hace difícil pensar que podrá estar nuevamente con el equipo patrio.

Australia hace de menos a Alexander Robertson

Eso sí, quedó demostrado que en Australia solo convocaron a Alexander Robertson para que no juegue con Perú. Esa fue la única razón por la que lo terminaron de llamar, no hay otra razón. Esto se puede ver en el último partido que disputaron en Estados Unidos, jugaron ante Canadá y Alex no estuvo ni en el banco de suplentes.

Robertson contra Ecuador (Foto: Getty).

El nivel hoy en día de Robertson no es el mejor y esto debido a que terminó con una dura lesión a final de la pretemporada. Recién ha vuelto a las canchas desde su lesión, por esa razón es que no está al 100% y probablemente tampoco tenga minutos frente a Estados Unidos, que será su siguiente rival el próximo martes 14 de octubre.

Se dice que Robertson en este caso usó a la Selección Peruana para que Australia se diera cuenta que podía perderlo. Pues anteriormente Tony Popovic no lo había considerado ni para suplente, pero justo ahora que comenzó a sonar con fuerza para la ‘Bicolor’, ahí se dio el llamado con mucha rapidez.

¿Alexander Robertson será convocado para los amistosos de noviembre?

Siendo en Europa, es posible que la Selección Peruana piense en nuevos jugadores para poder ver más de cerca. Es así como se espera que se pueda tener a varios jugadores de este continente convocados por primera vez, siendo una posibilidad la convocatoria de Robertson, eso sí, Barreto fue claro sobre lo que espera de este tipo de jugadores.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (FPF).

“Va a ser importante para nosotros y para Perú en el futuro que aquellos que quieran venir, vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a alguien que no está Esperaremos que llegue la fecha para una novedad”, explicó en conferencia de prensa.

Así que en este caso va a ser importante la decisión de los futbolistas de jugar por Perú o no. Lo que deja todo en el mismo Alex para decidir si va a querer representar o no a la ‘Bicolor’.

