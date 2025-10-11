Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Rechazó a la Selección Peruana y ahora Australia hace de menos a Alexander Robertson

Alexander Robertson fue hecho de menos por Australia.

Por Bruno Castro

Alexander Robertson en Australia.
© GettyAlexander Robertson en Australia.

Uno de los jugadores que se habló bastante para estar en la Selección Peruana en esta fecha de octubre es Alexander Robertson. Todo hacía indicar que por fin tendría la intensión de poder jugar con la ‘Bicolor’. Ya se había comunicado con la FPF, pero de un momento a otro la ilusión terminó. Australia decidió llamarlo y no dudó un solo minuto en aceptar la invitación.

Publicidad

Manuel Barreto lo tenía en sus planes para que pueda estar convocado, pero los ‘canguros’ se lo llevaron. Esto fue un duro golpe que terminó con las ilusiones nacionales, pues con un interés del cuadro de Oceanía hace difícil pensar que podrá estar nuevamente con el equipo patrio.

Australia hace de menos a Alexander Robertson

Eso sí, quedó demostrado que en Australia solo convocaron a Alexander Robertson para que no juegue con Perú. Esa fue la única razón por la que lo terminaron de llamar, no hay otra razón. Esto se puede ver en el último partido que disputaron en Estados Unidos, jugaron ante Canadá y Alex no estuvo ni en el banco de suplentes.

Robertson contra Ecuador (Foto: Getty).

Robertson contra Ecuador (Foto: Getty).

Publicidad

El nivel hoy en día de Robertson no es el mejor y esto debido a que terminó con una dura lesión a final de la pretemporada. Recién ha vuelto a las canchas desde su lesión, por esa razón es que no está al 100% y probablemente tampoco tenga minutos frente a Estados Unidos, que será su siguiente rival el próximo martes 14 de octubre.

Se dice que Robertson en este caso usó a la Selección Peruana para que Australia se diera cuenta que podía perderlo. Pues anteriormente Tony Popovic no lo había considerado ni para suplente, pero justo ahora que comenzó a sonar con fuerza para la ‘Bicolor’, ahí se dio el llamado con mucha rapidez.

¿Alexander Robertson será convocado para los amistosos de noviembre?

Siendo en Europa, es posible que la Selección Peruana piense en nuevos jugadores para poder ver más de cerca. Es así como se espera que se pueda tener a varios jugadores de este continente convocados por primera vez, siendo una posibilidad la convocatoria de Robertson, eso sí, Barreto fue claro sobre lo que espera de este tipo de jugadores.

Publicidad
Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (FPF).

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (FPF).

Va a ser importante para nosotros y para Perú en el futuro que aquellos que quieran venir, vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a alguien que no está Esperaremos que llegue la fecha para una novedad”, explicó en conferencia de prensa.

Así que en este caso va a ser importante la decisión de los futbolistas de jugar por Perú o no. Lo que deja todo en el mismo Alex para decidir si va a querer representar o no a la ‘Bicolor’.

Publicidad
¿Perú encuentra su DT en Chile? La confesión de Gustavo Álvarez que deberían atender en la FPF: “Veremos cuál será el futuro”

ver también

¿Perú encuentra su DT en Chile? La confesión de Gustavo Álvarez que deberían atender en la FPF: “Veremos cuál será el futuro”

¿El Haaland peruano? Nació en Noruega, tiene 20 años, lleva 10 goles y puede jugar por Perú

ver también

¿El Haaland peruano? Nació en Noruega, tiene 20 años, lleva 10 goles y puede jugar por Perú

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Esto hizo Agustín Lozano y la FPF para no perder la final de Copa Libertadores en Lima
Copa Libertadores

Esto hizo Agustín Lozano y la FPF para no perder la final de Copa Libertadores en Lima

A horas del Chile vs. Perú, la durísima crítica que recibió Jean Ferrari por su inicio de gestión en la FPF
Selección Peruana

A horas del Chile vs. Perú, la durísima crítica que recibió Jean Ferrari por su inicio de gestión en la FPF

¿Se jugará con liguilla y 7 extranjeros? Así será el formato de la Liga 1 en el 2026
Liga 1

¿Se jugará con liguilla y 7 extranjeros? Así será el formato de la Liga 1 en el 2026

Mientras que Alianza sueña con fichar a Advíncula, la decisión que tomarán con Enrique
Alianza Lima

Mientras que Alianza sueña con fichar a Advíncula, la decisión que tomarán con Enrique

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo