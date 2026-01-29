Se confirmaron los dos primeros rivales a los que enfrentará Mano Menezes como DT de Perú

La FPF ya tomó una decisión y apostó por Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana. En ese contexto, también se dieron a conocer cuáles serán los dos primeros rivales a los que enfrentará el estratega brasileño.

De acuerdo con lo informado por el periodista deportivo Gustavo Peralta, el mayor desafío que asumirá Menezes al frente del combinado nacional será medirse ante dos selecciones europeas previo al arranque del Mundial 2026.

Los rivales a los que se enfrentaría Perú con Menezes al mando

Asimismo, el comunicador señaló que uno de esos rivales del ‘viejo continente’ tendría un peso considerable, por lo que no se descarta que el enfrentamiento sea ante selecciones como Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia, España o Portugal.

“Perú va a enfrentar a dos selecciones mundialistas antes del Mundial. Una europea, si no son las dos, pero una es importante de Europa, eso está cerrado. Recuerden que todas las selecciones de Europa que jugarán un mundial quieren jugar con un sudamericano”, reveló en el programa ‘L1 Radio’.

Posteriormente, el periodista Eduardo Combe indicó que estos compromisos se llevarán a cabo en el mes de junio y se jugarán en Estados Unidos. “Eso es en junio porque en marzo esa selección se va a Norteamérica”.

¿Cuándo será presentado Mano Menezes como DT de Perú?

Mano Menezes será oficializado como nuevo entrenador de la Selección Peruana hoy, jueves 29 de enero de 2026, a partir de las 17:00 horas locales, durante una conferencia de prensa que se realizará en el hotel Hyatt de San Isidro.

Cabe resaltar que, el técnico brasileño, de 63 años, asumirá la conducción de la ‘blanquirroja’ con el objetivo de encarar las Eliminatorias de cara al Mundial 2030.

DATOS CLAVES

Mano Menezes será presentado hoy como nuevo entrenador de la selección peruana en San Isidro.

La FPF cerró dos amistosos en Estados Unidos ante selecciones europeas mundialistas para el mes de junio.

