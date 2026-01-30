Es tendencia:
Se destapó todo: El verdadero motivo por el que Gustavo Álvarez fue descartado de la Selección Peruana

La Selección Peruana hizo oficial a Mano Menezes, pero dejó en el camino a Gustavo Álvarez y hoy se conoció la razón.

Por Aldo Cadillo

Gustavo Álvarez y la Selección Peruana.
Gustavo Álvarez y la Selección Peruana.

Se destapó un nuevo detalle clave en la interna de la Federación Peruana de Fútbol que explica por qué el técnico argentino Gustavo Álvarez fue finalmente descartado como opción para dirigir a la Selección Peruana, pese a que estuvo muy cerca de ser anunciado oficialmente antes de la llegada del brasileño Mano Menezes.

Según información del periodista Gustavo Peralta, el principal punto de quiebre no fue económico ni deportivo, sino una diferencia directa en la estructura del comando técnico, específicamente por la negativa de Álvarez a que uno de sus asistentes asumiera también como entrenador de la Sub 20 de Perú.

La FPF tenía como condición que el nuevo seleccionador mayor trabaje de manera articulada con las divisiones menores, en especial con la Sub 20, buscando un proyecto integral a mediano plazo, algo que Álvarez no aceptó bajo sus términos.

Desde el lado del técnico argentino, la postura fue clara: su asistente debía estar dedicado exclusivamente al primer equipo, sin doble función ni interferencias, lo que generó fricción con la directiva encabezada por Agustín Lozano.

¿Por qué Gustavo Álvarez no fue el técnico de Perú?

Esta diferencia terminó inclinando la balanza a favor de Mano Menezes, quien sí aceptó las condiciones de la Federación y mostró mayor apertura para integrarse al modelo organizativo que plantea la FPF. En cambio, Gustavo Álvarez no aceptó que su asistente sea entrenador de la Sub 20.

“Papelón”: Hinchas apuntan contra Agustín Lozano tras el Alianza Lima vs. Sport Huancayo sin transmisión

Así, más allá de estilos de juego o trayectorias, la caída de Gustavo Álvarez se explica por un conflicto de gestión interna, dejando en evidencia que en la elección del nuevo DT de la Selección Peruana pesaron tanto las decisiones deportivas como las políticas institucionales.

Gustavo Álvarez dirigiendo a la Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos títulos tiene Gustavo Álvarez?

Los mayores éxitos del técnico Gustavo Álvarez se han dado con la Universidad Católica y ha ganado la Copa Chile y la Supercopa de Chile.

¿Qué edad tiene Gustavo Álvarez?

El técnico Gustavo Álvarez tiene 53 años, es argentino y ha sido futbolista antes de ser entrenador.

Datos claves

  • Gustavo Álvarez rechazó que su asistente técnico dirigiera simultáneamente a la selección Sub 20.
  • La FPF exigía una estructura de trabajo integral entre el equipo mayor y menores.
  • Mano Menezes aceptó las condiciones organizativas de la federación para asumir el cargo.
Aldo Cadillo
