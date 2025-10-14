Nueva información sobre la posible llegada del técnico Gustavo Álvarez a la Selección Peruana. Si bien el entrenador argentino tiene contrato con la Universidad de Chile, todo apunta a que desde la Federación Peruana de Fútbol pagarían por su salida. Sobre este tema habló en exclusiva el periodista Diego Rebagliati.

Publicidad

Publicidad

Revelando la noticia en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, el periodista Diego Rebagliati quedó sorprendido sobre cómo reaccionó Gustavo Álvarez cuando le preguntaron sobre la Selección Peruana.

Luego, brindando información de primera mano, el periodista Diego Rebagliati contó todo lo que sabe sobre el posible arribo de Gustavo Álvarez a la Selección Peruana y cuál es la postura de la Federación Peruana de Fútbol.

“Lo de Gustavo Álvarez, si bien él lo ha desmentido, no es cierto que vaya a ser el DT de Perú próximamente; pero, sí es verdad que gente de Videna ha tenido contacto con él y no está descartado”, reveló el periodista Diego Rebagliati sobre la posible llegada de Gustavo Álvarez a la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Gustavo Álvarez?

El periodista Diego Rebagliati dio información exclusiva sobre la posible llega de Gustavo Álvarez a la Selección Peruana. En concreto, el hombre de prensa reveló que sí existe comunicación entre la Federación Peruana de Fútbol y el entrenador argentino.

De igual manera, Diego Rebagliati también reveló que ahora mismo Gustavo Álvarez es una opción para la Selección Peruana, pero no es 100% confirmado que sea el elegido para el cargo.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez dirigiendo a la Universidad de Chile. (Foto: Universidad de Chile)

¿Cuánto pagaría Perú si quiere a Gustavo Álvarez?

Perú tendría que pagar 1.2 millones de dólares para que el técnico Gustavo Álvarez deje la Universidad de Chile y asuma la Selección Peruana.

ver también Sergio Peña no se guardó nada y le respondió con un terrible bombazo a Ricardo Gareca

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre la Selección Peruana?

El técnico Gustavo Álvarez habló sobre su posible opción de asumir la Selección Peruana y reveló que él tiene contrato con la Universidad de Chile, pero en diciembre del 2025 verá qué decide.

Publicidad

Publicidad