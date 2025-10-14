Desde Chile revelan el contratiempo que le surgió a Perú para contratar a Gustavo Álvarez: “Puede existir una oferta”

Uno de los entrenadores que se está hablando bastante en los últimos días para poder dirigir a la Selección Peruana es nada más y nada menos que Gustavo Álvarez. El DT argentino sería la alternativa más llamativa para tomar la ‘Bicolor’, pero no será nada fácil que esto se pueda llegar a dar y se conoció la razón en Chile.

Hace poco en el país sureño dieron a conocer que Álvarez ya tendría todo arreglado con la FPF para llegar al Perú. Se habló incluso de números y se mencionó que se pagaría una cláusula de 1,2 millones para que pueda dirigir a la ‘Bicolor’ desde el 2026. Si bien el entrenador ha negado categóricamente esto, se conoció más detalles de su acercamiento con la Videna, pero hay un pero que complica todo.

¿Por qué Gustavo Álvarez no llegaría a la Selección Peruana?

El periodista Francisco Caneo tuvo una entrevista en el programa Mano a Mano, en donde dio detalles de la situación de Gustavo Álvarez en Chile. Así como es complicado que pueda llegar al Perú debido a una situación algo compleja que va más allá de solo lo económico. Pues el cuerpo técnico está muy cómodo en el país sureño y por ello descartarían al Perú.

“Lo que yo sé es que sí hubo una reunión entre integrantes de la FPF y Gustavo Álvarez. Entiendo que han habido conversaciones. El cuerpo técnico quiere quedarse en Chile, y eso va de la mano con que, a fin de año, pueda existir una oferta de la Federación de Chile. Es uno de los candidatos de Pablo Milad, el presidente”, fue lo que pudo dar a conocer.

Con esta información no es nada seguro que Álvarez se convierta en el nuevo entrenador de Perú, lo que deja abierta la chance que pueda dirigir a Chile. País que también está en la búsqueda de un nuevo entrenador, recordemos que después de la salida de Ricardo Gareca no han encontrado a nadie que lo reemplace. Así que va a ser una nueva contienda entre Perú y Chile por un entrenador.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez de dirigir a la Selección Peruana?

El pasado fin de semana el entrenador habló con la prensa tras la victoria de la Universidad de Chile frente a Palestino. Mostrándose sorprendido por la afirmación que llegaría a ser el nuevo entrenador de Perú, mencionando que no tiene nada arreglado y pidiendo seriedad sobre el tema.

“¿Esa publicación tiene firma? O sea, el diario publica sin firma. ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido? Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se lo ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y del otro. Seamos serios“, fue lo que respondió el DT a TNT Sports Chile.

