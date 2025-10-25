Es tendencia:
Nuevo caso Marco Rivas: tiene 19 años, la rompe en el fútbol argentino y será subido a Primera

Una nueva promesa peruana destaca en Argentina y se acerca a su debut profesional. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Iarley Alayo es una de las gratas apariciones de jóvenes peruanos en el exterior.
El fútbol peruano continúa exportando talento joven, y esta vez un nuevo nombre comienza a sonar con fuerza en el exterior. Se trata de Iarley Alayo, lateral izquierdo de apenas 19 años, que viene destacando en las divisiones menores del Club Atlético Huracán de Argentina y estaría muy cerca de dar un gran paso en su carrera profesional.

Iarley Alayo, el peruano que brilla en Huracán

Según reveló el periodista deportivo Ernesto Macedo a través de su cuenta oficial de Twitter (X), el defensor peruano es una de las apariciones más prometedoras del fútbol argentino.

Alayo forma parte del equipo de reserva de Huracán, donde sus actuaciones han llamado la atención del comando técnico del conjunto también conocido como ‘El Globo.

El mencionado comunicador señaló que el club tiene la intención de ascenderlo al primer equipo y ofrecerle su primer contrato profesional, un reconocimiento al rendimiento que viene mostrando durante los últimos meses en el torneo de reservas.

De Sport Boys al fútbol argentino

Iarley Alayo realizó sus primeras etapas formativas en las canteras del Sport Boys del Callao, donde demostró su potencial desde muy joven. Su talento y proyección le permitieron dar el salto al fútbol extranjero, específicamente a Huracán, institución que hoy ve en él una pieza de futuro para su plantilla profesional.

El joven lateral se une así a la creciente lista de futbolistas peruanos que destacan fuera del país, consolidando el buen presente de las nuevas generaciones que buscan hacerse un lugar en ligas competitivas como la argentina.

nicole cueva
Nicole Cueva
