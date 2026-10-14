Selección Peruana confirma cuáles serán sus amistosos internacionales para la siguiente Fecha FIFA

La Selección Peruana tiene listo los partidos amistosos que vendrán en la siguiente Fecha FIFA. Son rivales que traerán diversos comentarios.

La Selección Peruana ya alista sus próximos desafíos futbolísticos para afrontar la esperada jornada de compromisos internacionales programada para el mes de noviembre. El conjunto nacional tiene como objetivo principal aprovechar al máximo este periodo de preparación para afinar la idea de juego y consolidar el rendimiento colectivo del plantel en el terreno de juego.

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Estos duelos internacionales serán fundamentales para mantener el ritmo competitivo y probar nuevas variantes tácticas que sirvan para afrontar los retos oficiales en el radar de la Bicolor. La expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan ver un desempeño convincente que confirme la evolución futbolística del equipo patrio.

Selección Peruana tiene confirmado sus amistosos internacionales. (Foto: X).

Duelo confirmado en Lima frente a Bolivia

El primer partido de la Blanquirroja está programado para llevarse a cabo el viernes 13 de noviembre en la ciudad de Lima. En este compromiso inicial, el equipo patrio medirá fuerzas ante la Selección de Bolivia en un atractivo duelo sudamericano que servirá para evaluar el nivel ante un rival directo de la región.

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Aunque la Federación Peruana de Fútbol viene ultimando los detalles logísticos, todo apunta a que el escenario elegido para albergar este encuentro de alta convocatoria será el Estadio Monumental. Las tribunas de la capital prometen lucir un gran marco de público para alentar a los dirigidos por el comando técnico nacional.

Desafío en la altura del Cusco ante Honduras

Para la segunda jornada de esta ventana internacional, pactada para el martes 17 de noviembre, la Bicolor se trasladará a la Ciudad Imperial para jugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El reto en la altitud cusqueña exigirá una buena respuesta física y adaptación por parte de los seleccionados nacionales.

El rival en el Cusco será la Selección de Honduras, equipo centroamericano que llegará para poner a prueba al cuadro peruano en condiciones complejas. Vale destacar que la opción inicial contemplaba a Costa Rica para este choque en la altura, pero las negociaciones no prosperaron y el cuadro costarricense quedó finalmente descartado.

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Confirmados los rivales de la Selección Peruana

Todos estos detalles respecto a la planificación, las sedes y la confirmación de los rivales fueron revelados recientemente por el periodista César Vivar. La primicia fue compartida en el programa deportivo Doble Punta, donde se detalló la hoja de ruta que seguirá la delegación nacional para esta importante fecha.

Con los escenarios prácticamente listos y los rivales definidos, la hinchada peruana aguarda la convocatoria oficial de los futbolistas que vestirán la camiseta blanquirroja en Lima y Cusco. La preparación no se detiene y la Bicolor busca cerrar el año con triunfos estimulantes.

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