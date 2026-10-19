Selección Peruana recurre a pieza clave de Ricardo Gareca para salir de las derrotas y recuperar confianza

La Selección Peruana recurre a un profesional que ha hecho historia interna. Alguien que fue una pieza clave en el proceso de Ricardo Gareca.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó una decisión estratégica en medio de la crisis de resultados que atraviesa la Bicolor. En un esfuerzo por reestructurar el área informativa, la FPF anunció la incorporación de un viejo conocido del entorno de la Selección Peruana.

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Nicolás Rey Verme vuelve a la institución para asumir la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. Su llegada marca el retorno de un profesional con amplio recorrido que fue pilar en la época reciente. Cuando Ricardo Gareca era el técnico principal, para Qatar 2022, llegando a una final de Copa América en 2019, y dándole alegrías a un país entero.

Nicolás Rey regresa a la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: X).

Anuncio oficial de la Federación Peruana de Fútbol

El organismo deportivo dio a conocer la noticia mediante un pronunciamiento formal difundido en sus canales institucionales. En el texto se detalla que “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anuncia la incorporación de Nicolás Rey Verme como nuevo Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales”.

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Asimismo, el documento destaca la amplia trayectoria del comunicador dentro del rubro profesional. El comunicado precisa que “Con más de 15 años de experiencia profesional en comunicación estratégica, relaciones públicas y gestión institucional, Rey cuenta con una trayectoria vinculada tanto al ámbito deportivo como al corporativo”.

Experiencia y respaldo en el vestuario de Perú

Durante su anterior etapa en la FPF, Rey se consolidó como una figura de confianza tanto para el comando técnico como para el plantel de jugadores. Su labor fue fundamental para mantener el orden, la cohesión interna y una relación fluida con los medios durante torneos de alta exigencia.

Su retorno responde a una hoja de ruta orientada a reorganizar las bases administrativas y de imagen del equipo de todos. La institución remarcó en la misiva que “Su contratación se enmarca en el fortalecimiento de la gestión institucional de la FPF y en el trabajo que viene desarrollando la organización para alcanzar sus objetivos”.

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Un retorno para reestructurar la Selección Peruana

El pronunciamiento oficial concluye reafirmando el compromiso del organismo con esta nueva etapa directiva. El documento lleva la firma formal de la “Federación Peruana de Fútbol” y fue fechado en “Lima, 19 de octubre de 2026”.

Con este nombramiento, la FPF busca profesionalizar el manejo mediático en un momento crítico del equipo nacional. La medida intenta apelar a la memoria de orden y estabilidad que caracterizó a la Blanquirroja en sus años más competitivos.

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