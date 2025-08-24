Sonó para dirigir a la Selección Peruana y acaba de renunciar tras dirigir 7 partidos en su club

En la órbita de la Selección Peruana han sonado una gran cantidad de nombres para tomar las riendas del equipo patrio. Pero por el momento no se ha tomado la decisión de quién será el nuevo DT. Eso sí, uno de los candidatos que sonó con mucha fuerza acaba de tomar una decisión que nadie esperaba, pues en solo 7 partidos decidió dejar su equipo.

Estamos hablando de Ramón Díaz, uno de los candidatos que sonó con gran fuerza para poder tomar la ‘Bicolor’. Incluso hace poco nada más se habló de un contacto con la FPF para que pueda llegar al Perú para lo que restaban de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Pero por parte de la Videna nunca hicieron llegar una oferta real al técnico argentino.

Ramón Díaz renunció a Olimpia (Foto: X).

Esto hizo que tomara la decisión de pasar al fútbol de Paraguay, firmando por Olimpia. Un equipo que no viene nada bien y que se demuestra que el problema no es el entrenador. Pues Fabián Bustos también pasó por este club y lo terminaron echando al no encontrar buenos resultados.

¿Por qué Ramón Díaz no sigue en Olimpia?

A pesar de haber llegado hace no mucho a Olimpia, el entrenador consideró que ya no podía hacer mucho por el equipo. Así que tan solo siete partidos le bastaron para decir hasta acá nada más e irse del país ‘Guaraní’. Una decisión que tomó él mismo al ver que no podía sacarle la vuelta a los malos resultados dentro de la cancha.

Con su llegada el ‘Decano’ mejoró y en tres partidos logró sacar siete puntos, dos victorias y un empate. Números bastante buenos, pero tras esto tuvo una pésima racha con tres derrotas y un empate. Incluyendo una goleada por 4-0 ante Guaraní, así como también un 2-0 ante General Caballero que fue su último partido.

Los partidos de Ramón Díaz (Foto: Transfermarkt).

Con 65 años y una basta experiencia como entrenador no sería loco volver a verlo con buenos ojos para las Eliminatorias. Hace poco tuvo a André Carrillo en el Corinthians y lo hizo jugar muy bien al peruano, consiguiendo sacar su máximo potencial. Esto deja en claro que sabe trabajar con los jugadores nacionales, pues la ‘Culebra’ no es un elemento nada fácil.

Jean Ferrari tiene la última palabra

En estos momentos, Jean Ferrari es el que tiene la última palabra para poder contratar a un nuevo entrenador. Al llegar a la Videna se espera que pueda elegir al mejor candidato para el puesto, Óscar Ibáñez por lo pronto es el que tiene el mando dentro de la Selección Peruana de forma momentánea, pues hasta este año nada más se quedaría.

