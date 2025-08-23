Es tendencia:
logotipo del encabezado
Federación Peruana de Fútbol

El hermoso saludo de Venezuela a Perú: sorpresa por el aniversario de la Federación Peruana de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol está de aniversario y, en medio de los festejos, recibió la felicitación de Venezuela.

Por Aldo Cadillo

Selección Peruana y bandera de Venezuela.
© Getty Images.Selección Peruana y bandera de Venezuela.

La Federación Peruana de Fútbol cumple 103 años de fundación este sábado 23 de agosto y por eso recibió múltiples saludos de distintas instituciones, selecciones del mundo, clubes deportivos y hasta personalidad del balompié nacional e internacional.

Publicidad

Así pues, uno de los que saludó a la Federación Peruana de Fútbol por sus 103 años fue la Federación Venezolana de Fútbol. Con una emotiva publicación en sus redes sociales, el hermano país de Venezuela le dedicó unas palabras a Perú.

De esta forma, la Federación Venezolana de Fútbol le mandó un saludo a la Federación Peruana de Fútbol por cumplir 103 años: “¡Extendemos nuestras felicitaciones a la Federación Peruana de Fútbol que hoy celebra su aniversario 103!”.

Imagen
Venezuela felicitó a Perú por el aniversario de la FPF. (Foto: Federación Venezolana de Fútbol)
Publicidad

La Federación Peruana de Fútbol cumple 103 años

La Federación Peruana de Fútbol se creó en 1922 luego de una polémica con el organismo anterior que regulaba el fútbol nacional. Así es que el 23 de agosto decide fundarse y teniendo como presidente a Claudio Martínez Bodero, exfutbolista del Atlético Chalaco.

Bajo la gestión de Martínez Bodero la Federación Peruana de Fútbol se afilió a FIFA en 1924, a CONMEBOL en 1925 y en 1926 se celebraron las segunda elecciones al dejar Martínez Bodero el cargo.

Imagen
El saludo de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Federación Peruana de Fútbol)
Publicidad

¿Cuándo se fundó la Federación Peruana de Fútbol?

La Federación Peruana de Fútbol se fundó el 23 de agosto de 1922 y tuvo a Claudio Martínez Bodero como su primer presidente.

¿Quién manda en la Liga 1? La impactante diferencia en el valor de los planteles entre Universitario vs. Alianza Lima

ver también

¿Quién manda en la Liga 1? La impactante diferencia en el valor de los planteles entre Universitario vs. Alianza Lima

¿Quién es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol?

Agustín Lozano es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Asumiendo el cargo el 7 de diciembre del 2018, acaba de ser reelegido para mantenerse hasta el 2030.

Se cansó de esperar el llamado de Óscar Ibáñez y cambia a la Selección Peruana por Palestina

ver también

Se cansó de esperar el llamado de Óscar Ibáñez y cambia a la Selección Peruana por Palestina

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
¿El rival de Alianza? El video con el que Independiente culpa a la U. de Chile por los incidentes
Copa Sudamericana

¿El rival de Alianza? El video con el que Independiente culpa a la U. de Chile por los incidentes

¿Quién reemplaza a Erick Noriega? La alineación de Alianza Lima para el clásico ante Universitario
Liga 1

¿Quién reemplaza a Erick Noriega? La alineación de Alianza Lima para el clásico ante Universitario

¿Sin semifinales? La rotunda postura de Alianza sobre el caso Independiente vs. U. Chile
Copa Sudamericana

¿Sin semifinales? La rotunda postura de Alianza sobre el caso Independiente vs. U. Chile

No lo llaman en Perú y espera el llamado de Palestina
Selección Peruana

No lo llaman en Perú y espera el llamado de Palestina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo