El hermoso saludo de Venezuela a Perú: sorpresa por el aniversario de la Federación Peruana de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol cumple 103 años de fundación este sábado 23 de agosto y por eso recibió múltiples saludos de distintas instituciones, selecciones del mundo, clubes deportivos y hasta personalidad del balompié nacional e internacional.

Así pues, uno de los que saludó a la Federación Peruana de Fútbol por sus 103 años fue la Federación Venezolana de Fútbol. Con una emotiva publicación en sus redes sociales, el hermano país de Venezuela le dedicó unas palabras a Perú.

De esta forma, la Federación Venezolana de Fútbol le mandó un saludo a la Federación Peruana de Fútbol por cumplir 103 años: “¡Extendemos nuestras felicitaciones a la Federación Peruana de Fútbol que hoy celebra su aniversario 103!”.

Venezuela felicitó a Perú por el aniversario de la FPF. (Foto: Federación Venezolana de Fútbol)

La Federación Peruana de Fútbol cumple 103 años

La Federación Peruana de Fútbol se creó en 1922 luego de una polémica con el organismo anterior que regulaba el fútbol nacional. Así es que el 23 de agosto decide fundarse y teniendo como presidente a Claudio Martínez Bodero, exfutbolista del Atlético Chalaco.

Bajo la gestión de Martínez Bodero la Federación Peruana de Fútbol se afilió a FIFA en 1924, a CONMEBOL en 1925 y en 1926 se celebraron las segunda elecciones al dejar Martínez Bodero el cargo.

El saludo de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Federación Peruana de Fútbol)

¿Cuándo se fundó la Federación Peruana de Fútbol?

La Federación Peruana de Fútbol se fundó el 23 de agosto de 1922 y tuvo a Claudio Martínez Bodero como su primer presidente.

¿Quién es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol?

Agustín Lozano es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Asumiendo el cargo el 7 de diciembre del 2018, acaba de ser reelegido para mantenerse hasta el 2030.