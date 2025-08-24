Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Paolo Guerrero tendrá despedida emotiva con la Selección Peruana tras no ser convocado por Óscar Ibáñez

Llegó el momento de darle el adiós a Paolo Guerrero, de la Selección Peruana. Se preparará una emotiva despedida, a la altura de su nombre.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Paolo Guerrero y su emotiva despedida en la Selección Peruana.
© GettyPaolo Guerrero y su emotiva despedida en la Selección Peruana.

La Federación Peruana de Fútbol está evaluando la posibilidad de organizar un partido de homenaje en honor a Paolo Guerrero, una iniciativa que ha sido recibida con gran expectativa por la afición nacional, según información divulgada por el Diario Líbero. Este evento trascendental no solo busca reconocer y celebrar la extraordinaria trayectoria y la innegable dedicación de Guerrero a la camiseta de la selección nacional, sino también ofrecer al pueblo peruano una oportunidad única para despedir y rendir tributo a su máximo goleador histórico.

Publicidad
El hermoso saludo de Venezuela a Perú: sorpresa por el aniversario de la Federación Peruana de Fútbol

ver también

El hermoso saludo de Venezuela a Perú: sorpresa por el aniversario de la Federación Peruana de Fútbol

Paolo Guerrero y su emotiva despedida

Sería una jornada emotiva para el “Depredador”, quien ha dejado una huella imborrable en el fútbol peruano. Paolo Guerrero, con una carrera que supera los 100 partidos internacionales y una colección de goles memorables en Eliminatorias, Copas América y en el Mundial, se ha consolidado como un verdadero ícono y referente del fútbol peruano. Su liderazgo en el campo, su implacable habilidad goleadora y su espíritu de lucha fueron determinantes para el histórico regreso de Perú a una Copa del Mundo, en Rusia 2018, después de una ausencia de 36 años.

Su contribución fue crucial en momentos decisivos, marcando una era dorada para la Selección Peruana y devolviendo la ilusión a millones de peruanos. Aunque la decisión final sobre la realización de este homenaje recae exclusivamente en la FPF, la ferviente expectativa de los aficionados es palpable. Existe un clamor popular por una despedida oficial de Paolo Guerrero vistiendo la camiseta de la selección, un tributo que esté a la altura de su legado y que enaltezca a uno de los futbolistas más trascendentales y queridos en la historia del deporte peruano.

Paolo Guerrero celebrando gol ante Bolivia. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Paolo Guerrero celebrando gol ante Bolivia. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Publicidad

Paolo Guerrero no es considerado ahora

Es imperativo mencionar que, lamentablemente, el capitán no será convocado por Óscar Ibáñez para los próximos encuentros debido a su reciente lesión con Alianza Lima, lo que subraya la importancia de este posible homenaje en un momento clave de su carrera. Este partido sería una muestra de gratitud por todos los momentos de alegría y orgullo que Guerrero ha brindado al país a lo largo de los años.

Además, Paolo Guerrero no será considerado en los próximos amistosos internacionales de la Selección Peruana, contra Chile y Rusia. Se habría tomado la decisión de que a esos cotejos lleguen futbolistas de corte joven, que entren en el proyecto de renovación que ahora mismo están presentando en la VIDENA. Por eso, se daría de forma correcta, un día especial para la despedida del gran capitán que representó en cancha, de la mejor manera a todos los peruanos.

Se cansó de esperar el llamado de Óscar Ibáñez y cambia a la Selección Peruana por Palestina

ver también

Se cansó de esperar el llamado de Óscar Ibáñez y cambia a la Selección Peruana por Palestina

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Será el reemplazo de Paolo Guerrero: lo que dijo Álex Valera sobre su regreso a la Selección Peruana
Selección Peruana

Será el reemplazo de Paolo Guerrero: lo que dijo Álex Valera sobre su regreso a la Selección Peruana

Alerta en la Bicolor: la primera gran baja de Ibáñez para enfrentar a Uruguay y Paraguay
Selección Peruana

Alerta en la Bicolor: la primera gran baja de Ibáñez para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Guerrero responde con contundencia: ¿Alianza ya está en semis de Sudamericana tras vencer a U. Católica?
Copa Sudamericana

Guerrero responde con contundencia: ¿Alianza ya está en semis de Sudamericana tras vencer a U. Católica?

Sonó para dirigir a la Selección Peruana y acaba de renunciar tras dirigir 7 partidos en su club
Selección Peruana

Sonó para dirigir a la Selección Peruana y acaba de renunciar tras dirigir 7 partidos en su club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo