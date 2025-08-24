Ricardo Gareca dejó de lado su formalidad y le contestó con todo a André Carrillo: “Qué mentiroso es”

La divertida broma de André Carrillo sobre su conversación con Ricardo Gareca, previa a su fichaje por el fútbol de Arabia Saudita, generó un gran revuelo y comentarios en el ámbito deportivo peruano. La “Culebra” Carrillo reveló en una entrevista que, ante la advertencia de Gareca de que su mudanza a una liga menos competitiva podría implicar dejar de ser convocado a la selección, él le había respondido de una forma muy particular y graciosa, dejando entrever su confianza y desenfado.

Ricardo Gareca le contesta a André Carrillo

La reacción directa del “Tigre” ante esta anécdota, contada entre risas por el propio Gareca, fue completamente inesperada y se viralizó rápidamente, reflejando la especial química que existía entre ambos. Ricardo Gareca abordó el tema y la anécdota en el popular programa de YouTube “Enfocados”, conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En este ambiente distendido, relajado y de profunda confianza, rodeado de sus exdirigidos y amigos, Gareca tuvo la oportunidad de ver el video donde Carrillo narraba su versión de la historia.

Con una sonrisa pícara y el característico humor que lo distinguió, Gareca bromeó con una frase que rápidamente se hizo célebre y repetida por los aficionados: “¡Qué mentiroso que es!”. Esta declaración, lejos de ser una acusación seria o un reproche, demostró una vez más la excelente relación, el respeto mutuo y el humor que siempre mantuvo con sus jugadores, especialmente con aquellos con los que forjó un vínculo más cercano, como Carrillo. La reacción de Gareca no solo confirmó la veracidad de la anécdota, sino que también realzó el tono humorístico con el que se manejaban las situaciones dentro del grupo.

Ricardo Gareca se mostró feliz y contento

Esta anécdota y la subsecuente respuesta de Gareca no solo son divertidas, sino que también evidencian la confianza inquebrantable, el respeto mutuo y la camaradería que permeaban en el vestuario de la selección peruana bajo su dirección técnica. Lo que en otras circunstancias pudo haber sido interpretado como un malentendido o incluso una falta de respeto, se resolvió con risas y demostraciones de afecto, dejando en claro que la unión, el buen ambiente y la libertad para expresarse fueron pilares fundamentales del éxito del equipo durante la exitosa era del “Tigre”.

Ricardo Gareca sonriente y contento. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

La anécdota se convirtió en una muestra más de la profunda conexión, lazos de amistad y el entendimiento tácito que existían entre el estratega argentino y sus jugadores, quienes se sentían cómodos siendo ellos mismos, incluso en situaciones de alta presión o decisiones importantes. La historia se ha grabado en la memoria de los aficionados como un testimonio del espíritu único que caracterizó a esa selección.

