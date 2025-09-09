Selección Peruana sorprende a todos con su director técnico elegido para los Amistosos Internacionales

La búsqueda del sucesor de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana ha sido un tema de gran especulación y análisis en el ámbito futbolístico nacional. Inicialmente, la Federación Peruana de Fútbol mantuvo una postura de cautela, evaluando diversos perfiles profesionales y nombres prominentes del balompié local e internacional. Se había anunciado un estudio exhaustivo para garantizar que la decisión final fuera la más adecuada para el futuro del equipo.

Selección Peruana tendrá nuevo técnico

Sin embargo, en un giro estratégico, parece que la FPF ha optado por un enfoque más pragmático, priorizando los compromisos inmediatos antes de definir la dirección a largo plazo. Según la información más reciente y confiable, revelada por Gustavo Peralta en la última edición de L1 MAX, la incertidumbre ha llegado a su fin. Se espera un anuncio oficial inminente que confirmará la estrategia interna de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

Peralta afirmó categóricamente: “Carlos Silvestri asumiría los partidos de Perú en octubre y noviembre, esa opción está por encima de Manuel Barreto”. Esta declaración sugiere una preferencia marcada por Silvestri para tomar las riendas del equipo en el corto plazo, lo que podría implicar una evaluación de su desempeño durante estos cruciales encuentros. La Selección Peruana ya tiene confirmados dos importantes partidos amistosos internacionales para el mes de noviembre, en el marco de la fecha FIFA. Estos encuentros serán contra selecciones de peso como Rusia y Chile, y la gira se llevará a cabo en territorio europeo.

Carlos Silvestri sería el técnico de la Selección Peruana. (Foto: X).

Los amistosos internacionales de Perú

Específicamente, Rusia se presenta como un destino con gran significado histórico para la ‘Blanquirroja’, ya que fue allí donde la selección disputó su último Mundial, en 2018. El regreso a Rusia no solo revivirá los memorables momentos de junio de 2018, cuando Perú volvió a la Copa del Mundo después de una prolongada ausencia, sino que también ofrecerá una valiosa oportunidad para que el equipo se prepare y afine su juego. Estos partidos amistosos no son solo encuentros de preparación; son una plataforma fundamental para evaluar el rendimiento del equipo bajo la posible dirección de Carlos Silvestri.

Además, servirán para fortalecer la cohesión del grupo, probar nuevas tácticas y estrategias, y consolidar el espíritu de equipo de cara a futuros desafíos. La FPF parece estar adoptando una estrategia de “prueba y error” con Silvestri, permitiéndole demostrar su capacidad de liderazgo y su visión futbolística en un escenario internacional. La expectativa es que, a partir de estos encuentros, se pueda tomar una decisión más informada sobre el futuro de la dirección técnica de la Selección Peruana, garantizando que el equipo esté en las mejores manos para afrontar los retos venideros en las eliminatorias y torneos internacionales.

