Una sorpresa gigante dentro de la Selección Peruana en la alineación titular de Mano Menezes ante Senegal

El debut de Mano Menezes con la Selección Peruana este sábado genera un terremoto de opiniones por su posible once titular. Según el periodista Kevin Pacheco, la gran novedad en el esquema del estratega brasileño es la inclusión de Alfonso Barco.

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Sorpresa en la Selección Peruana

La presencia de Barco en la zaga central es una apuesta táctica que busca priorizar la salida limpia desde el fondo. El actual futbolista del HNK Rijeka posee una técnica depurada que le permite distribuir el balón con criterio bajo presión.

Pese a jugar en la Primera Liga de Croacia, una liga considerada “exótica” por algunos, su presente en Europa es sólido. Barco ha sumado minutos importantes en un fútbol caracterizado por el rigor físico y la disciplina táctica.

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Esta experiencia internacional habría inclinado la balanza a su favor para frenar la potencia de los delanteros de Senegal. El comando técnico de Menezes valora su polivalencia, ya que puede actuar como central o pivote defensivo.

Pedro Gallese será titular en el arco. (Foto: Selección Peruana).

Once titular de la Selección Peruana

Sin embargo, la decisión de sentar a Fabio Gruber ha desatado polémica entre los aficionados en redes sociales. Muchos cuestionan si el defensor del Rijeka podrá adaptarse rápidamente a la intensidad de un partido de este calibre.

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El once se completaría con nombres como Pedro Gallese, Oliver Sonne y Marcos López en la última línea. En el mediocampo, la jerarquía de Yoshimar Yotún y André Carrillo será vital para el equilibrio del equipo.

Senegal será un rival de mucho peso

En el ataque, la gran apuesta recae en la creatividad de Jairo Vélez y Kenji Cabrera por las bandas. Ambos extremos tendrán la misión de alimentar a Alex Valera, quien se perfila como el único punta nominal.

El resultado ante Senegal será el primer gran examen para la gestión de Menezes y sus apuestas personales. Si Barco logra consolidarse, la selección habrá ganado una pieza clave para el recambio generacional en el camino al Mundial.

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Los referentes de la Selección Peruana. (Foto: X).

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