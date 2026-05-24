Nick Fernández, el peruano que la viene rompiendo en USA y podría ser revelación en la Selección Peruana

En el extranjero no dejan de aparecer jugadores con ascendencia peruana que pueden ser parte del equipo patrio. Es así cómo aparece el nombre de Nick Fernández, un jugador que hasta hace poco solo era un futbolista de nicho, pero que esta temporada se ha destacado tanto que aparece en el radar desde la Videna.

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Con 24 años de edad, el mediocampista del San José Earthquakes ha comenzado a hacer una buena campaña que ha hecho que su nombre sea más llamativo. Ya sea con goles o asistencias, lo que lo ha puesto en el mapa para jugar en la Selección Peruana, tener al menos una oportunidad de mostrarse y ver caras nuevas que es algo que se pide mucho.

Nick Fernández celebrando con el San José Earthquakes (Foto: Getty).

Lo que se conoce es que el equipo de la Videna ya sabe de su existencia, por lo que no sería raro que Mano Menezes lo terminé llamando. Algo que tiene a su favor es que está en Estados Unidos, lo que permite que no tenga que trasladarse mucho. Así que por ese motivo podría ser una de las opciones nuevas para el equipo patrio. Al menos para que pueda ver si es un jugador que puede sumar o no al cuadro ‘Bicolor’.

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Los números de Nick Fernández en Estados Unidos

Esta temporada ha comenzado a tener muchas oportunidades en el primer equipo de la MLS el San José Earthquakes, conjunto en el que alguna vez estuvo Marcos López. Por lo tanto, si llega a destacar posiblemente pueda llegar a tener una chance de emigrar, eso es algo importante.

Sobre su posición dentro del campo es algo que todavía no está bien definido. Actualmente es un jugador comodín por así decirlo, se le puede ver por varios lugares como en el centro del campo como pivote, también como un creador en donde más ha jugado. Incluso como interior o hasta extremo por la derecha.

Si vemos sus números hablamos que ha disputado la MLS, US Open Cup y MLS Next Pro, en estos 3 torneos suma un total de 14 juegos, anotó 3 goles y dio 4 asistencias. Todo esto lo ha conseguido en una suma de 470 minutos. Si bien no es un jugador titular indiscutible, viene teniendo chances de estar desde el arranque, así como aparecer desde el banco de suplentes.

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