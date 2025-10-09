¡Uno menos a la lista! La drástica y llamativa razón por la que Marcelo Gallardo le dijo NO a la Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol viene trabajando en la búsqueda de un nuevo comando técnico de cara al próximo proceso clasificatorio. Con Jean Ferrari a la cabeza como Director General de Fútbol, se espera que a inicios del año 2026 la Selección Peruana ya tenga de manera oficial al comando técnico y pese a que en el papel habrían algunos candidatos muy importantes, uno de los nombres que se cayó por completo de la posibilidad es Marcelo Gallardo.

Publicidad

Publicidad

Fuente: River Plate

El actual entrenador de River Plate estuvo en la lista de posibles entrenadores para tomar el mando de la Selección Peruana cuando se terminó el ciclo de Juan Reynoso, es decir a finales del año 2023. El popular ‘Muñeco’ fue acercado con una propuesta de liderar el cambio que se ostentaba en la Federación Peruana de Fútbol, pero tuvo una llamativa respuesta en donde evidenció que no estaba interesado en asumir dicho cargo.

“Hace un tiempo, la federación le preguntó a Marcelo Gallardo sobre la posibilidad de ser DT de Perú y no le interesaba. Fue después de lo de Juan Reynoso”; informó recientemente el comunicador deportivo Gustavo Peralta durante el programa ‘Hablemos de Max‘ respecto a la drástica decisión del estratega argentino, quien por cierto en dicho entonces se encontraba al mando del Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La catástrofe que sufrió la Selección Peruana tras la negativa de Marcelo Gallardo

Si bien Marcelo Gallardo no tuvo nada que ver en el terrible desenlace de la Selección Peruana en la más reciente Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026, veamos lo que ocurrió con el liderazgo en el equipo. Tras la abrupta salida de Juan Reynoso, quien tan solo había conseguido 2 puntos de 18 posibles y 1 solo gol de favor en 6 partidos, fue el turno de que la Federación Peruana de Fútbol opte por el camino más fácil y contrató a Jorge Fossati.

El entrenador uruguayo venía de ser campeón nacional con Universitario de Deportes en el 2023 y lo tenían a la mano. Fue así que llegó a la Bicolor entre bombos y platillos, pero tan solo duró 1 año. Criticado hasta el día de hoy, el popular ‘Nonno’ fue echado del cargo y luego llegó el turno de Óscar Ibáñez en una especie de interinato para tratar de conseguir la heroica en el tramo final de la competición sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Bolavip Perú

En cierta manera, la Selección Peruana recuperó algo del buen juego que lo caracterizó durante los últimos años y se vieron algunos pasajes importantes, pero lo concreto es que no alcanzó ni fue suficiente. Quedamos eliminados de incluso la opción del repechaje y novenos en la tabla de posiciones, con lo cual el equipo de todos cumplió uno de los peores procesos de la historia que empezó a dejar ciertos rastros del oscuro futuro que podría avecinarse.

Los candidatos que la FPF descartó para llegar a la Selección Peruana

En recientes entrevistas con diversos medios deportivos a nivel, Jean Ferrari sostuvo que nombres como los de Néstor Gorosito, Fabián Bustos y Ricardo Gareca no se encuentran en el perfil que viene buscando la Federación Peruana de Fútbol para tomar el mando de la Selección Peruana. A raíz de esta premisa es que los reales candidatos se encuentran en secreto o en todo caso todavía no han sido revelados por motivos de confidencialidad, pero que seguramente con el pasar de los días empezarán a rondar en la prensa.

Publicidad

Publicidad

ver también Chile vs. Perú EN VIVO: hora, canal de TV, convocados y alineaciones del Clásico del Pacífico