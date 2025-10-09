La posible llegada de Martín Demichelis a la dirección técnica de la Selección Peruana ha generado gran expectativa, especialmente tras las gestiones realizadas en Argentina por Jean Ferrari, director general de la FPF. Demichelis, con experiencia en River Plate, Rayados de Monterrey y un perfil internacional por su paso en el Bayern Múnich, se presenta como una opción atractiva para liderar la “Blanquirroja” luego del fracaso en el proceso eliminatorio actual.

La posible decisión de Martín Demichelis

Sin embargo, el panorama se complica. Análisis periodísticos sugieren que el entrenador argentino podría rechazar la oferta, no por motivos económicos o deportivos, sino por las referencias que buscaría obtener antes de tomar una decisión. Según información de “Doble Punta”, Demichelis priorizaría consultar a figuras cercanas que conocen a fondo el ambiente del fútbol peruano.

En este sentido, el periodista Pedro García señaló que Demichelis se comunicaría con dos personas clave. La primera sería su excompañero del Bayern Múnich, Claudio Pizarro, a quien le preguntaría sobre el entorno de la Federación Peruana de Fútbol, la gestión de Jean Ferrari y la realidad en la Videna. Pizarro, al ser una fuente de confianza y conocedor de las complejidades locales, podría influir en la decisión del estratega.

Ricardo Gareca lo podría desanimar

La segunda consulta crucial, según García, sería a Ricardo Gareca, el técnico más exitoso en la historia reciente de Perú, quien clasificó al equipo a un Mundial después de 36 años. Gareca, con un conocimiento profundo de la idiosincrasia del fútbol peruano y sus estructuras, le revelaría la “realidad” a su compatriota. García concluyó que, con la información aportada por estas dos influyentes figuras, Demichelis comprendería el desafío extradeportivo y optaría por rechazar el puesto.

Lo cierto es que, aunque por ahora, Martín Demichelis es una opción de alto calibre para la reconstrucción del equipo nacional, la principal barrera para que acepte el desafío sería la “verdad” que le revelarían sus allegados sobre el entorno dirigencial, mediático y estructural del fútbol peruano. Si esta hipótesis se confirma, la FPF deberá reorientar rápidamente su búsqueda para encontrar al reemplazo que inicie el nuevo proceso con miras a la próxima Copa del Mundo.

