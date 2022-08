Siempre dejando en claro el buen toque del jugador peruano, Juan Reynoso habló con RPP Deportes sobre cómo planteará los juegos de la Selección Peruana. En ese sentido, el estratega ya viene pensando en una forma que funcione, guste y de resultado.

Habiéndose popularizado una frase en la última parte de la Era Ricardo Gareca, los medios usaban el famoso "chocolate", para graficar cuando la Selección Peruana mostraba un buen toque al lado de sus jugadores con más calidad: Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva y Raziel García.

Siendo Christian Cueva el abanderado del "chocolate", Juan Reynoso fue claro al mencionar si seguirá el estilo del juego vistoso en la Selección Peruana o cambiará de rutina y de formas ahora que él está al mando de la 'Blanquirroja'.

"Como ha sido nuestra historia, como siempre ha jugado Perú, hemos sido jugadores con talento que no nos ha quemado la pelota, esa es nuestra esencia. Va a haber partidos que habrá chocolate, va a haber lúcuma, fresa, por ese lado no se preocupen, jaja. Ya no somos el Perú que en algunos países salía a defenderse y ver qué pasa. Hoy Perú de local y visita quiere tener la pelota, sería muy ingenuo de nuestra parte terminarla, para nada", destacó Juan Reynoso en una charla con RPP Deportes.

En esa línea, el técnico peruano también habló sobre la urgencia de tener una selección de jugadores locales. Con ello, Juan Reynoso buscar darle un aire más de proximidad a ciertos futbolistas para verlo en vivo y en directo.

"Nos urge tener una selección local, sea antes o después del final del torneo, para verlos in situ y que puedan agilizar ese proceso de acercarse a lo que es la selección absoluta, que hay una diferencia con el torneo local", destacó Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana.