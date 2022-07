La selección peruana se quedó sin entrenador, porque el argentino Ricardo Gareca decidió no renovar su vínculo con el equipo nacional, el que expiró tras la derrota ante Australia en el repechaje pare el Mundial de Qatar 2022.

La noticia pegó fuerte en todo el país, y uno de los que lamentó la situación fue el ex delantero de la Bicolor Juan José Oré, quien en diálogo con Bolavip analizó la situación.

El ex goleador de Universitario apunta a que la situación se dio por un tema económico, debido a que el Tigre estaba muy a gusto en el país.

"Ricardo ha hecho un buen trabajo, pero lo que pasa es que en este momento ahora no es lo mismo, porque si se clasificaba al Mundial se contaba con un dinero, pero eso ahora no está", declaró el ahora DT.

"Es un tema ecónómico, la mayoría de los peruanos queríamos que él siguiera, no fue así y eso no dependía de nosotros", agregó.

¿Perú al Mundial por secretaría?

Por otra parte, JJ Oré se refirió a la apelación de la Federación Peruana de Fútbol en la FIFA por el caso Byron Castillo, donde buscan acceder al Mundial por la vía legal.

"Eso he visto ahora, pero me parece muy tarde, en su momento podría haber sido, ahora no sé qué decir sobre ello, recién he visto la noticia de que Perú va a apoyar a Chile. A estas alturas no sería bueno", comentó.

"A mí me gusta que todo se defina en cancha, como debe ser, pero si hay cosas irregulares hay que sancionarlas, para eso hay reglas y patrones de oficio", cerró.

La selección peruana vive días clave, porque en medio de la apelación al caso Castillo deben buscar al reemplazante de Ricardo Gareca para la banca nacional.