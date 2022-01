La Selección Peruana se juega gran parte de la clasificación al Mundial Qatar 2022 este viernes 28 de enero, cuando enfrente a Colombia en Barranquilla. De ganar este encuentro, la ‘bicolor’ se posicionaría en el cuarto puesto de la tabla, en zona directa para llegar a la fiesta más grande del fútbol. Como ya es sabido, Paolo Guerrero será el ausente en este importante cotejo.

El delantero de la Selección Peruana, y capitán del grupo dirigido por Ricardo Gareca, lamenta no estar en este partido, pues no se convocó al ‘Depredador’ por una lesión que tiene en la rodilla y de la cual aún no se logra recuperar al 100%. El futbolista no dejó de dar ánimos a sus compañeros horas previas al compromiso.

“Hoy me toca vivirlo fuera del campo, pero tengo mucha confianza en este maravilloso grupo humano. Que Dios les brinde la sabiduría, coraje y fuerza para afrontar esta fecha doble que se nos viene. A dejarlo todo en la cancha por nuestros colores y poder seguir luchando por la tan ansiada clasificación al mundial de Qatar 2022. ¡Vamos Perú!”, publicó en sus redes sociales Paolo Guerrero.

Esta publicación de Paolo Guerrero fue respondida de manera inmediata por los hinchas peruanos que reaccionaron al post y dejaron buena vibras para la recuperación del futbolista de 38 años. A su vez la afición le pedía que se recupere pronto para que pueda volver de la mejor manera a un campo de fútbol con la Selección Peruana.

Según lo dicho por el propio jugador, regresaría a la actividad con Perú en la siguiente fecha doble, contra Uruguay, en Montevideo y Paraguay en Lima. Pero antes de regresar, Paolo Guerrero se viene recuperando en la Videna, tras la observación del comando técnico de Ricardo Gareca quienes lo están monitoreando en este proceso al delantero.