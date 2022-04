CONMEBOL celebró de manera particular la clasificación de Perú al repechaje

Las redes sociales son un medio de comunicación fundamental en estos tiempos, masivo al ciento por ciento. En esta oportunidad la CONMEBOL utilizó el poder de la internet para alentar a la Selección Peruana, una vez terminado su partido contra Paraguay, el cual fue victoria y algo más.

Consiguiendo la clasificación al repechaje, donde tendrá que luchar por un cupo al Mundial de 'Qatar 2022', frente al vencedor de los Emiratos Árabes vs. Australia. Eso es para el mes de junio, cuando ya Ricardo Gareca haga la nueva lista de convocados, para esta principal misión.

Desde CONMEBOL, como decíamos, se publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje favorable para 'La Blanquirroja': "Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer...". Dejando en claro que hubo una emoción gigante en nuestro continente por la consolidación del proyecto, encabezado por Ricardo Gareca.

Aquella publicación alcanzó grandes números de reproducciones en el ambiente de internet. Volviéndose tendencia una vez fue presentada en sociedad. En caja de comentarios también se vio la aprobación de otros países por la eliminación de Colombia y Chile en la última jornada. Perú fue el centro de la zona por algunas horas.