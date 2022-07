Comentando en su programa de Willax TV, sobre la mala relación que tenían el estratega argentino Ricardo Gareca con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano, el periodista deportivo Eddie Fleischmann brindó varios detalles.

“Ricardo Gareca estaba harto de la farsa de la Federación Peruana de Fútbol, de las mentiras, de la improvisación, de que los clubes no tengan la voluntad de cambiar algo, de que el señor Agustín Lozano sea el que negocie premios con los jugadores directamente, que en las charlas técnicas se meta el señor Agustín Lozano y hasta conteste el teléfono en plena charla, harto de tanta farsa”, comentó Eddie Fleischmann en su programa de Willax TV.

En ese sentido, el hombre de prensa también recalcó que el dinero entregado por parte de la Federación Peruana de Fútbol a los clubs de la Liga 1 no era del agrado del estratega argentino Ricardo Gareca: “Estaba harto del despilfarro que sabe que ocurre, porque todos los meses salen hasta 300 mil dólares mensuales para pagar la planilla de tres clubes”, comentó.

Continuando con esa alocución, Eddie Fleischmann también comentó cómo se trabajó la negociación por parte de la Federación Peruana de Fútbol para retener al estratega argentino Ricardo Gareca.

“No fue una negociación, fue una vergüenza internacional. Agustín Lozano no estuvo en ninguna de las reuniones con el abogado de Ricardo Gareca. No había intención de renovarle a Ricardo Gareca porque sabían en el directorio de la FPF que iban a haber cambios profundos si se quedaba. Y la incompetencia, la improvisación y la corrupción, no se sienten cómodos cuando hay planificación, profesionalismo y meritocracia”, sostuvo.

Siguiendo esa línea, Eddie Fleischmann también consideró que el haberse filtrado la información de la reducción del 40% del sueldo de Ricardo Gareca hizo perder seriedad a la oferta de la Federación Peruana de Fútbol.

“Qué negociación puede considerarse seria si una de las partes deslizó a algún sector de la prensa que le estaba proponiendo una rebaja del 40% de sus ingresos sin premios. Si había convicción de renovar, tenía que ir Agustín Lozano con Juan Carlos Oblitas, con la propuesta económica bajo siete llaves, reunirse en oficinas, mostrar números y convencerlo. No fue así porque no querían renovarle”, cerró Eddie Fleischmann.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVO RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Ricardo Gareca fue presentado como entrenador de la Selección Peruana en marzo del 2015. En ese transcurrir dirigió 96 partidos, de los cuales ganó 39, empató 32 y cayó en 34 oportunidades. De esta forma tuvo un porcentaje de 49% de efectividad.