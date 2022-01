Completos. Desde un primer momento, Ricardo Gareca le dejó en claro a sus jugadores que la Selección Peruana se encuentra a cuatro partidos de volver a jugar una Copa del Mundo como en Rusia 2018 y, para eso, debían estar de la mejor manera como así mantener ese compromiso que hoy pone a la Blanquirroja en zona de repechaje.

Por eso, Videna ha pasado las fiestas de fin de año con mucha presencia así como también con muchos jugadores extranjeros. Lógicamente, un problema a resolver para la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Los dos partidos amistosos que jugará el conjunto nacional (vs. Jamaica y Panamá) no son Fecha FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

Sin embargo, día tras día, la FPF fue consiguiendo esas autorizaciones y hoy ha llegado el último permiso para que Gareca cuente con todos los futbolistas extranjeros que están en Videna para los dos encuentros previos a la doble jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Perú deberá visitar a Colombia y recibir a Ecuador.

Según informó Depor, Edison Flores ya puedo autorizado y podrá estar en los amistosos de la Selección Peruana. El DC United de la Major League Soccer, que recién arrancará a finales de febrero, dio el permiso para el mediocampista de 27 años que buscará mostrarse contra Jamaica y Panamá.

Todos los extranjeros autorizados para jugar contra Jamaica y Panamá

El 16 de enero, Perú recibirá en el Nacional a la Selección de Panamá y el 20 a Jamaica. Así, con las últimas autorizaciones ya emitidas, Ricardo Gareca podrá contar con Edinson Flores, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Gallese, Sergio Peña y Andy Polo. Una gran noticia para el Tigre.