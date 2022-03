La Selección Peruana está a solo 10 días de enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Centenario de Montevideo. Un exmundialista y seleccionado ‘charrúa’ habló sobre la bicolor. Fabián Carini, quien estuvo en el Mundial de Corea – Japón 2022 dio su punto de vista sobre lo que viene haciendo la ‘blanquirroja’ avisando que Gianluca Lapadula es de cuidado y Pedro Gallese da seguridad bajo los tres palos.

Fabián Carini habló sobre lo que será el partido entre Uruguay y Perú el próximo jueves 24 de marzo: “Este partido puede cambiar muchas cosas, el futuro de las selecciones, del entrenador, futbolista. Será complicado, ya que Perú tiene una buena selección, tienen un entrenador que lleva buen tiempo trabajando. Está acostumbrado a lidiar con este tipo de emociones, situaciones”.

El exportero de la selección uruguaya tuvo unas palabras sobre Pedro Gallese, quien ha venido atajando de gran manera en el pórtico de la Selección Peruana: “No es fácil mantenerse tantos años en la selección. Lo he visto en Copa América, en Eliminatorias, es un arquero que da garantías. Cuando me preguntan por los arqueros sudamericanos, siempre digo que tenemos buenos porteros, de exportación. En mi época era muy difícil ir a Europa. Hoy en día, el mercado está más abierto. Gallese es un arquero de experiencia, conoce el puesto, conoce jugar en presión”, sostuvo Fabián Carini en una entrevista con Depor.

Gianluca Lapadula también ha llamado la atención de Fabián Carini, quien habló sobre el delantero del Benevento: “Gianluca Lapadula. Me parece un delantero interesante, lo vi en la Copa América 2021. Es un jugador con experiencia, el jugar en Europa te da otro roce, otra maña. Es uno de esos jugadores que uno no se puede descuidar, siempre está esperando su oportunidad. Son de esos jugadores que uno siempre quiere en su equipo. No baja la cabeza, siempre motiva a sus compañeros, es un jugador de experiencia”, declaró el ex Juventus de Italia.