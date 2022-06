La Selección Peruana tiene en Gianluca Lapadula una de sus más importantes armas en el ataque. El delantero del Benevento tiene muy en claro que quiere clasificar al Mundial de Qatar 2022 de la mano de la ‘Blanquirroja’.

Por eso este sábado 4 de junio, al finalizar las prácticas de la Selección Peruana en el RCDE Stadium y con miras al amistoso ante Nueva Zelanda, durante la rueda de prensa tomó la palabra y brindó unas emotivas declaraciones a los medios presentes.

“En este momento solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo, porque con trabajo siempre se gana y así me preparo siempre”, agregó Gianluca Lapadula en la conferencia de prensa.

El atacante trabaja sin descanso con la Selección Peruana para el partido de este domingo a las 10:30 am (hora peruana) frente a Nueva Zelanda, que será el primero de dos cotejos que disputarán los elegidos por Ricardo Gareca de cara al partido por el repechaje a Qatar 2022.

Sobre el duelo de la repesca internacional, Gianluca Lapadula se manifestó: “Creo que es un momento muy importante. Muy importante para mi vida, pero no creo que sea el más importante porque hay que tener objetivos grandes en la vida”, declaro el delantero de la Selección Peruana dejando entrever que cada día se propone a lograr todo lo mejor.

De igual modo el ‘Bambino’ aclaró que se encuentra muy concentrado con el partido que se viene: “Siempre pienso que, si puedo elegir una responsabilidad o no, yo siempre prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que llegue la ansiedad, solo hay mucha motivación”, indicó el artillero de la ‘Bicolor’.

Finalmente, tranquilizó a la hinchada peruana luego de hablar de una posible lesión que se especulaba entre la semana para el delantero: “Lo del hielo en el tobillo solo es precaución. Yo me siento al 110 por ciento, me siento muy bien”, confirmó Gianluca Lapadula, quien buscará anotar frente a Nueva Zelanda y en el repechaje con la Selección Peruana.