Todavía da que hablar. En el primer día del 2022, acorde a su cumpleaños, Paolo Guerrero festejó con una fiesta que a las pocas horas ya sería polémica ante sus presuntos pocos protocolos frente al COVID-19. Para colmo, a las jornadas el gobierno aumentó la restricción para opacar la nueva ola de la pandemia.

Mientras que Ricardo Gareca, en su llegada al Perú para los partidos de la Selección, defendió al centrodelantero que está en búsqueda de club en los primeros meses del año, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fueron tajantes respecto a la polémica entorno del goleador.

Fue Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, quien habló ante la prensa respecto a la actitud de Paolo Guerrero: "Yo particularmente no hubiera hecho la fiesta, yo no la hubiera hecho la fiesta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Gareca, pero ahí viene esa línea que no tenemos que cruzar, la línea de la irresponsabilidad. Yo me cuido y cuido a los demás", dijo en declaraciones con DirecTV.

Por último, agregó: "Yo no quiero entrar a tocar específicamente el tema de Paolo Guerrero. Por qué el tema de Paolo, si bien es cierto no estoy de acuerdo con ese tipo de reuniones, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de reuniones, pero fue mucho más lindo para mucha gente opinar sobre lo de Paolo Guerrero, que opinar sobre la cantidad inmensa de fiestas que hubo por todo lado, porque es Paolo Guerrero".