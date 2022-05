El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se mostró muy contento por el gran cambio físico de Christian Cueva. Además, el 'Ciego' también se refirió sobre la recuperación de André Carrillo, de cara al repechaje intercontinental que jugará la Selección Peruana ante Arabia Saudita o Australia, para clasificar a Qatar 2022.

"Hay una ilusión muy grande con la Selección. No siempre estoy tranquilo, lo estoy con la selección, con lo que vamos a dejar, en lo demás estamos en déficit, uno quisiera cambiar las cosas radicalmente, pero no sé puede. Hay muchas cosas por mejorar, pero los éxitos de la selección tapan esas cosas", dijo Oblitas en una entrevista para el periodista Carlos Univazo.

"Lo de Christian es un cambio personal. Le dijimos que todos te queremos ayudar, pero si tú no te ayudas, no sirve. Lo de Arabia fue importante, y ha trabajado, está fuerte de la cabeza y nunca lo vi tan bien físicamente", agregó sobre el cambio de 'Aladino'.

"No puedo responder eso como lo hacía hace cuatro meses porque ya no los veo. A Farfán lo han operado, creo. Paolo creo que también viajo. Pragmáticamente, hay que ser conscientes, ambos no juegan desde noviembre, es una situación complicada, dar una respuesta es complicado. En este momento estoy un poco alejado de ellos. Quien se comunica es Bonillo", fue lo que dijo sobre una posible vuelta de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero a la 'Bicolor'.

Además, fue consultado por la presencia de André Carrillo en el partido del repechaje en el mes de junio. "André no es seguro que esté. El médico nos dijo al inicio que con lo justo puede llegar. Y sé que su recuperación es óptima".

La Selección Peruana jugará ante Nueva Zelanda en Barcelona el próximo domingo 05 de junio, en duelo pactado para las 10:30 a.m. (hora peruana). Este amistoso le permitirá a ambas escuadras llegar con mejor ritmo a sus compromisos de repechajes. La 'Blanquirroja' aún no conoce a su rival, pero saldrá del ganador entre Arabia Saudita y Australia, mientras que los 'Kiwis' enfrentarán a Costa Rica.