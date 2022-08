Juan Reynoso sobre llamar a Paolo Guerrero y a Jefferson Farfán a la Selección Peruana: “La edad no marca si eres convocado o no, es tu presente"

Mostrándose por momentos sarcástico con algunos comentarios, Juan Reynoso es un entrenador que declara con experiencia. Dejando de ser el enojado cascarrabias que no hablaba si perdía; sino que, la edad, le ha brindado astucia y perspectiva su visión sobre cómo espera manejar la Selección Peruana.

En ese sentido, Juan Reynoso tuvo que batallar con algunas preguntas que se pueden catalogar como incómodas. Respondiendo si convocaría a Paolo Guerrero, hoy en Avaí de Brasil, y Jefferson Farfán, lesionado en Alianza Lima, el estratega de la Selección Peruana fue claro al responder.

"Lo que marca siempre si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente. No he tenido la suerte de hablar ni con Jefferson Farfán ni con Paolo Guerrero, pero sí ellos están bien y recuperan su nivel, las puertas de la Selección Peruana están abiertas", respondió en un primer instante Juan Reynoso sobre si llamaría a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Continuando con su alocución, Juan Reynoso también reveló que habló con algunos seleccionados y que ellos están con “sed de revancha”.

"Sí he hablado con algunos jugadores y están con sed de revancha y de querer clasificar a un nuevo mundial y lo más importante es que el presente de cada quién marcará si es convocado o no", puntualizó Juan Reynoso, nuevo estratega de la Selección Peruana.