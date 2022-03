Pedro Gallese (7): seguridad. Eso transmitió el arquero titular de la Selección Peruana y justamente esas fue una de claves de las Eliminatorias a Qatar 2022. Descolgó centros y respondió siempre que se lo llamó.

Luis Advíncula (6): de mayor a menor. Contagiado por todo el público. Los primeros minutos del lateral derecho levantaron al Estadio Nacional y también a sus compañeros. No obstante, con el correr de los minutos y con el objetivo de defender la ventaja, debió defender más que atacar.

Carlos Zambrano (6): a su juego lo llamaron. Inhábil cuando se trata de trasladar el balón y dar un pase preciso como lo hace el mediocampo, el contexto le pidió cortar y despejar. Tarea aprobada.

Alexander Callens (6): los avances del final fueron por inercia y allí estuvo el zaguero del New York City para responder en cada uno de esos. Sólido con el Kaiser, sólido como en todas las Eliminatorias.

Miguel Trauco (7): el lateral, por posición en el campo de juego, generalmente tiene poco espacio para jugar producto de la presión y más si debe ocuparse de las ofensivas rivales. El jugador de la Ligue 1 contagió tanta tranquilidad como Gallese: toques precisos, control de los laterales y cierre de la banda. Buen partido de Trauco.

Renato Tapia (7): el motor de la Selección Peruana de Ricardo Gareca. Siempre van parado para defender, pasar y atacar. Ante las salidas de sus compañeros de mediocampo, él mantuvo esa serenidad que parecía fácil de perder.

Sergio Peña (6): está claro que no está aún en su plenitud física. La justificación de eso fue su rendimiento y, principalmente, su salida del campo de juego en el segundo tiempo. Más allá de eso, aprobado partido para él: 60 toques, de los cuales fueron 38 pases precisos de 49 en total.

Yoshimar Yotún (7): se marchó del campo de juego lesionado y fue la ausencia que más se sintió. Gran partido del mediocampista que, sea titular indiscutido en su club o esté como agente libre, es imprescindible en este equipo. Hoy volvió a demostrar por qué.

Edison Flores (7): más que merecida su titularidad después de la salida por lesión de André Carrillo. No obstante, no pudo conectarse con Peña ni Advíncula y, el hecho que Perú atacase cada vez peor con el correr de los minutos, no le jugó nada a favor. Sí, ¿pero qué importa con su asistencia para Yotún en el 2-0?

Christian Cueva (9): señor partido del máximo referente de la era Gareca. Por partidos como estos, todos creemos que le queda chico el hecho de jugar en Arabia. Señor pase para asistir a Gianluca Lapadula para el 1-0 y señor magia para el gol Yoshimar Yotún en el 2-0. Jugador de partidos de importantes, de esos que quedan en la historia.

Gianluca Lapadula (8): estar en el lugar indicado y ser efectivo. De eso juega el Bambino Lapadula y por eso nos está dando tantas alegrías en la Selección Peruana. Tuvo una y no la desaprovechó. Si esta final se hizo, por momentos, sencillas, fue por su definición antes de los cinco minutos.

Christofer Gonzáles (5): reemplazar a Peña no era fácil y menos en el contexto del partido. Pocos toques pero certeros para equilibrar la armonía del mediocampo. Algunos balones perdidos le hacen bajar la valoración.

Horacio Calcaterra (5): ingresó por uno de los más activos, Yotún, y no fue uno de los más inactivos en el mediocampo. Pocos toques y más labor para defender que de armar juego. Lógico.

Gabriel Costa (-): ingresó para la ovación de Christian Cueva a los 87 minutos de partido.

Alex Valera (-): entró por Gianluca Lapadula a los 87 minutos de juego.