Ya comenzó la cuenta regresiva rumbo a Qatar 2022. La próxima Copa del Mundo comenzará en noviembre y hoy, en el primer día de marzo, inicia el mes donde se terminarán de definir la mayoría de los países clasificados a la cita máxima del fútbol. Por ahora, el panorama de la Selección Perú es el mejor si miramos, por lo menos, dos años atrás.

Hoy el conjunto nacional de Ricardo Gareca está en la quinta posición y jugaría el repechaje contra el clasificado de Oceanía a mediados de junio. Se encuentra a dos de Chile (su rival más próximo) y a cuatro puntos de Colombia cuando faltan dos jornadas, es decir, seis unidades en total.

Aunque todavía no se puede cantar victoria, las consultas respecto el próximo Mundial para la Selección Peruana ya son casi inevitables por una cuestión de proximidad. A muchas de ellas las intentó responder Antonio García Pye, quien es gerente de selecciones nacionales de la Federación Peruana de Fútbol (FEF).

En una entrevista con GOLPERÚ, el directivo no se escondió a la hora de responder por Yoshimar Yotún, quien hace varios meses que no tiene actividad y ha quedado sin equipo en el último mercado de pases. Sus fallidos pases para encontrarle club no son buen síntoma para los dirigidos por Gareca.

"Esperemos que Yoshimar Yotún adquiera actividad cuanto antes", respondió García Pye. Además, agregó: "Hay preocupación al respecto. Se está convocando a jugadores para que tenga la mayor actividad posible". ¿Cuándo jugó por última vez Yotún? El 2 de enero ante Ecuador. ¿Y a nivel clubes? El 21 de noviembre con Cruz Azul por la Liga MX.

Un histórico de la Selección Peruana de Ricardo Gareca

Con 31 años, Yoshimar Yotún ha experimentado su carrera como internacional casi siempre de la mano del Tigre. Desde la llegada del argentino, el mediocampista tuvo participación destacada en las Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2021. Además de jugar 13 partidos de 18 en las Eliminatorias a Rusia 2018 y de disputar todos los encuentros de la Copa del Mundo 2018 con la Blanquirroja. Es menester recuperarlo y el que mejor sabe eso es él mismo.