Interna rota en Sporting Cristal: Yoshimar Yotún explotó y mandó lejos a Paulo Autuori en pleno duelo ante Los Chankas

Sporting Cristal sufrió el día de hoy una de las peores derrotas de la temporada 2025 y quizá también una de las más dolorosas de su historia reciente. Los Chankas llegaron al Estadio Alberto Gallardo y se llevaron un verdadero triunfazo por 0-1 con enorme justicia por lo hecho en la cancha, mientras que los locales no supieron nunca imponerse en el juego ni en el marcador. Como cereza del pastel, Yoshimar Yotún tuvo un cruce bastante fuerte con Paulo Autuori por una acción en especial.

Publicidad

Publicidad

Además de no demostrar un buen nivel en la cancha y perder un partido de manera increíble cuando el único objetivo que tienen ahora es de tan solo quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, en Sporting Cristal se dan el lujo de encontrar enojos y frustraciones entre ellos mismos. Esta situación se dio en el primer tiempo cuando Los Chankas ya ganaban 0-1 en el Estadio Alberto Gallardo con un buen gol de cabeza por parte de Pablo Bueno.

En un tiro de esquina que en principio era para que lo ejecute Martín Távara, fue Yoshimar Yotún quien decidió cobrarlo y encima lo hizo mal. El balón no se levantó y se perdió al lado del arco defendido por Hairo Camacho. La acción ofensiva de Sporting Cristal quedó en nada y automáticamente las cámaras captaron un cruce de palabras entre el volante y Paulo Autuori, quien le recriminó por la manera en que desperdiciaron una ocasión al ir perdiendo.

Fuente: ‘X’

Publicidad

Publicidad

No es la primera vez que Yoshimar Yotún sostiene un cruce con algún DT de Sporting Cristal

Así como ahora mismo se habla de las críticas y de los duros cuestionamientos hacia la gran mayoría de los jugadores de Sporting Cristal luego de perder 0-1 ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo, el nombre de Yoshimar Yotún es uno de los más cuestionados por la manera en que cómo renegó con Paulo Autuori. Si hacemos un poco de memoria, nos vamos a dar cuenta de que no es la primera vez que el capitán rimense tiene un altercado con un DT del plantel.

Durante la temporada 2023, y cuando Sporting Cristal atravesaba un mal momento en la Liga 1, el popular ‘Yoshi’ tuvo que ser separado por sus compañeros para no irse encima de Tiago Nunes, quien entonces era el entrenador y pasaba algunos inconvenientes. Este momento acaparó las portadas del medio local y días después se supo que existió una conversación de por medio con una disculpa por lo sucedido. Finalmente, no llegó a mayores.

Fuente: @apresion1

Publicidad

Publicidad

El jugador que más reclama el hincha de Sporting Cristal en lugar de Yoshimar Yotún

La presencia de Yoshimar Yotún en el equipo titular de Sporting Cristal ya no genera confianza ni mucho menos consenso entre los hinchas. Es así que el nombre de Ian Wisdom es uno de los más pedidos para que vuelva a las planificaciones de un Paulo Autuori que supo encontrar la mejor posición del volante en el inicio del Torneo Clausura 2025, pero que luego lo alejó de sus estrategias, a tal punto de que el día de hoy frente a Los Chankas ni siquiera tuvo minutos como una opción de recambio desde el banco de los suplentes.

Fuente: ‘X’

Fuente: ‘X’

Publicidad

Publicidad

ver también Tras un año más de fracaso, el histórico de Sporting Cristal que evaluó el nivel de Yoshimar Yotún: “Es uno de los que ya dio todo”