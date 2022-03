Ricardo Gareca habló sobre la no convocatoria de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas

Este viernes 11 de marzo, Ricardo Gareca dio la lista de convocados que afrontarán los partidos frente a Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. Este llamado por el ‘Tigre’ tendría novedades de las cuales ya se veían venir por la falta de fútbol y lesiones de ciertos jugadores Esta es la última fecha doble donde se definirá si la ‘blanquirroja’ va o no al Mundial de Qatar 2022.

En la lista de convocados que dio Ricardo Gareca no figuraban Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán, pues ambos jugadores se encuentran recuperando de sus lesiones, por lo que el ‘Tigre’ tomó la decisión de no llamarlos para esta etapa final de las Eliminatorias Sudamericanas, lo cual es lógico, ya que tanto el ‘Depredador’ como la ‘Foquita’ no podrían participar ni de los entrenamientos con el grupo.

“Están en su etapa de recuperación, son jugadores que en caso de necesitarlos seguiremos muy de cerca toda su evolución porque en estos momento a los jugadores del medio local los podemos convocar en el momento que creamos oportuno para poder convocarlos. Iremos siguiendo su evolución su estado de forma, si ellos en algún momento hacen una práctica de fútbol… estamos muy de cerca de parte de ellos dos a ver cómo va su evolución”, dijo Ricardo Gareca en la conferencia de prensa brindada en la Videna.

Ricardo Gareca también dijo que no quiere perjudicar a los jugadores (Guerrero y Farfán) y prefiere respetar el proceso de recuperación hasta que tenga una orden médica en la que diga que ya pueden actuar y ser tomados en cuenta. La Selección Peruana jugará el jueves 24 de marzo frente a Uruguay en Montevideo y el martes 29 del mismo mes contra Paraguay en el Estadio Nacional, cerrando las fechas Eliminatorias Sudamericanas.