La Selección Peruana sigue preparándose para lo que será el proceso final dentro de las 'Eliminatorias Qatar 2022'. Y el asistente técnico del 'Tigre', Nolberto Solano, fue claro a la hora de explicar cómo se está trabajando la planificación correspondiente.

Según comentó 'Ñol', hay un solo concepto en el grupo: "En Colombia debemos sacar un buen resultado y a Ecuador tenemos que ganarle. No me quiero adelantar, es partido a partido. No firmaría el repechaje hoy en día, no firmaría un cheque en blanco".

Confirmando la idea del profesor Ricardo Gareca, de clasificar sin esperar una repesca: "Primero hay que pensar y apuntar a ir directamente al Mundial, el consuelo sería quedarnos en el repechaje. En caso de lo segundo, sería un partido duro. Pero no es bueno adelantarnos a nada".

Finalmente, dejó un análisis general de lo que viene siendo la competencia, desde los mejores equipos, hasta los más discretos: "Creo que, sacando a Argentina y Brasil, todas las selecciones estamos al límite. No podemos perder en esta doble fecha, lo único que nos sirve es sumar".