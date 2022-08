Nolberto Solano se pronunció tras no ser tomado en cuenta por Juan Reynoso

El ex asistente técnico de Ricardo Gareca, se refirió a la designación de Juan Reynoso como nuevo DT de la Selección Peruana, y lamento no haber sido tomando en cuenta por el 'Cabezón' para ser parte de su comando técnico. Asimismo, aseguró que seguirá preparándose para que en alguna oportunidad pueda ser tomando en cuenta por algún equipo.

"Mira esto es fútbol, sucede en muchos escenarios, y no voy a ahondar en esto porque ya ustedes lo han escuchado del mismo Ricardo Gareca y de Juan Carlos Oblitas por cómo se dieron las situaciones y, lastimosamente, esto continúa. En el fútbol es así. Han sido ocho años de gran trabajo, de dos profesionales que han llegado y volvieron a que esta selección sea admirada por todo el mundo, que Perú compita durante todos estos años, algo que no pensaban todos cuando asumimos", explicó en Nativa TV.

"La vida continúa, seguramente en Buenos Aires verá que hará Ricardo Gareca, porque de hecho que ofertas no le van a faltar, ya que hizo un gran trabajo acá, pero respecto a mí, solo me toca esperar y aprovechar para seguir preparándome. Ahora Dios quiera, seguir preparándome, mirando fútbol y esperar que en cualquier momento alguien me pueda dar la oportunidad de poder dirigir y volver a ser cabeza de algún equipo de fútbol", dijo el exjugador nacional.

"A mí se me venció el contrato luego del duelo con Australia, desde ahí dejé de ir a al Videna, y nada, ahora es una etapa que hay que seguir ya de afuera y apoyar a Juan Reynoso, porque ahora es un técnico peruano y ojalá que le vaya muy bien, porque así nos va a tener mejor mapeados a los peruanos", sentenció Nolberto Solano.

Tras la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, Juan Reynoso asumió a partir del día del último miércoles el cargo de director técnico de la 'Blanquirroja', con el objetivo máximo de conseguir la clasificación al Mundial del 2026. El estratega de 52 años fue presentado en la Videna, por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, ante la presencia de una multitud de periodistas.