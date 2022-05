Paolo Guerrero: "Si no me convocan, me seguiré preparando"

Paolo Guerrero llegó a Lima este martes por la mañana y aseguró estar totalmente recuperado de la lesión que tenía en la rodilla. Sin embargo, el atacante nacional quiso dejar en claro que nunca hubo algún tipo de negociación con Alianza Lima, razón por la cual nunca estuvo cerca de volver a la institución en la presente temporada.

"Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando porque yo quiero seguir jugando. Las personas de mi entorno saben todo el sacrificio y dedicación que puse en este tiempo. No fue fácil, me siento bien en este momento", dijo el atacante nacional en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

"No hemos tocado el tema con Alianza Lima. No me han venido a hablar. En ningún momento tocamos ese tema. Lo dejo bien claro aquí, porque creo que hay varios hinchas de Alianza Lima que se sintieron medio resentidos, pero yo lo digo claramente, que en ningún momento me dijeron que me querían. Si se me acercan vamos a iniciar seguramente conversaciones, como también tengo mi representante en conversaciones con otros clubes", sentenció el 'Depredador'.

La Selección Peruana, dirigida por el 'Tigre', disputará el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio ante el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes) en Doha. De conseguir la victoria, Perú estará clasificado al Mundial de Qatar 2022, por lo que la 'bicolor' integraría el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez.