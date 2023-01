El delantero peruano brindó una conferencia y no escondió su deseo de volver a vestir la Blanquirroja

Han sido días de muchas emociones para Paolo Guerrero: desde sus exámenes médicos hasta su fichaje con Racing Club, el delantero peruano fue abordado por la prensa sobre cómo está físicamente. Respondiendo en todo momento, el 'Depredador' también habló de su deseo de volver a jugar por la Selección Peruana.

Dejando en claro su intención de querer formar parte del proceso de la Selección Peruana, ahora al mando del estratega Juan Reynoso, Paolo Guerrero respondió este jueves 26 de enero, durante una conferencia, si todavía se ve con posibilidades de ser convocado.

“Claro que me gustaría defender la camiseta de Perú. Siempre he dicho que si la Selección Peruana me necesita, voy a estar ahí, pero eso dependerá -primero- de mi rendimiento en el equipo”, declaró Paolo Guerrero durante la conferencia en su presentación como nuevo jugador de Racing Club.

Hablando también sobre su tema físico, el delantero precisó que si bien no está todavía al 100%, no dio un número, pero sí confesó que está trabajando para ponerse a tope y llegar bien a los partidos en que Racing lo solicite.

“Físicamente, estoy poniéndome bien. No podría decir un número (del 1 al 10) porque recién comencé a entrenar ayer, pero estoy dando todo para estar al 10 pronto y estar con el grupo para ser tomado en cuenta”, declaró Paolo Guerrero, delantero peruano de 39 años.

Dándo muchas emociones al pueblo peruano, el delantero Paolo Guerrero no fue considerado por el técnico Ricardo Gareca para jugar los cotejos del repechaje al Mundial de Qatar 2022. Quedando fuera de la nómina final, ahora espera recuperar su mejor nivel para que pueda ser llamado por Juan Reynoso.

PAOLO EN CONFERENCIA DE PRENSA