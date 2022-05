Ricardo Gareca tiene un plan. El Tigre, pese a que no lo citó en primera instancia, sigue considerando como opción llevar a Paolo Guerrero al Repechaje para el Mundial de Qatar 2022, que se jugará el próximo 13 de junio.

El Depredador se pone a tono físicamente y mantiene vigente la opción de volver a vestirse con la camiseta Bicolor, situación que analizó el volante Wilder Cartagena.

"Si Paolo Guerrero está en buenas condiciones, va a estar. Es un jugador que nosotros respetamos y admiramos por todo lo que le ha dado a la selección peruana como futbolista y como líder. Es alguien que lo tenemos muy arriba y esperamos que pueda superar ese problema para que pueda estar al 100% y así el pueda volver con nosotros para poder seguir siendo el equipo fuerte que hemos formado", dijo a Movistar TV el mediocampista de Ittihad Kalba SC.

El ex Alianza Lima, además, se refirió a la continuidad de Gareca en el equipo nacional, debido a que es tentado por otros seleccionados, con Colombia muy cerca del ex delantero argentino.

"Nos gustaría que Ricardo Gareca se quede al mando de la selección peruana porque es un gran líder y ha crecido con nosotros. Además, creo que tiene para darnos mucho más. La verdad que Gareca es una persona que me ha ayudado mucho, me ha dado mucha confianza y la verdad que cada vez que he hablado con él me he sentido valorado en la selección y eso ha hecho que pueda rendir y sentirme bien", agregó.

Por último, Cartagena se refirió a los pocos minutos que sumó en los últimos partidos de las eliminatorias, a lo cual le bajó el perfil.

"Muchos dirán que no he jugado un partido de titular, pero las veces que he podido entrar, he tratado de aprovecharla y seguir demostrándole al profe. Tal vez alguna vez me va a tocar o quizás no, pero uno se queda tranquilo porque lo da todo y sabe que lo hace bien", cerró.