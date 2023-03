El combinado nacional no pudo en el Mewa Arena ante el equipo alemán.

La Selección Peruana no pudo ante Alemania en lo que significó su primer amistoso de esta jornada FIFA. El cuadro peruano no tuvo la solidez para vulnerar y complicar al equipo alemán por lo que cayó con un total de 2-0.

Juan Máximo Reynoso se refirió a lo que fue el trámite de este cotejo y dio un análisis muy extenso sobre el duelo. El estratega peruano señaló lo siguiente en la conferencia de prensa del equipo nacional.

El análisis de Juan Reynoso tras la derrota de Perú

Análisis de la derrota: “Como le acabo de decir a los muchachos, lo resumo todo en dos palabras: total aprendizaje. Cambiamos detalles en la intensidad y la agresividad y mejoramos, pero nos siguió costando el tema de las segundas jugadas. Alemania es un equipo que juega mucho a eso, a la presión tras perdida. De ahí en más, es un equipo que trabaja mejor en ofensiva. Si somos humildes, vamos a sacar muchísimas enseñanzas porque nos va a ser un mejor equipo”.

Sobre el 5-4-1: “Hace falta trabajo, por momentos la clave es que los carrileros sepan interpretar cuando salir a presionar o cerrar. Seguro con lo que vayamos sumando en horas de trabajo se interpretará mejor. Hoy jugamos contra un equipo que la tiene clarita, juegan mucho sin balón. De ahí en más, nos costó buscar la amplitud para jugar. Como repito, qué bueno que haya pasado ante un rival que en Sudamérica no vamos a tener”.

El replanteo: “Más allá de que sea línea de cuatro o cinco, encontramos mejor las ideas cuando teníamos la pelota. Lo hicimos con cuatro porque quizás tuvimos una posesión distinta a cuando jugamos con cinco”.

Sobre Lapadula: “Gianluca dio más de lo que pensaba. Necesitábamos a alguien que esté chocando más porque se imponían sus centrales. Dio bastante más de lo que esperábamos, sobre todo por el poco que ha tenido”.

Trabajo para mejorar: “Si somos creativos e inteligentes, creo que sí. No es hora de cancha, hay que ver videos y los chicos están muy receptivos. Estaban ilusionados de poder mostrar una mejor performance en la amplitud para jugar, está claro que su mayor merito es a presión tras perdida y nunca nos pudimos encontrar para hacer seis u ocho pases. Cuando lo hicimos pocas veces pudimos generar en campo rival”.

Posesión y transiciones: “Nos costó ser profundos porque el equipo, de lo que hemos visto en las últimas Eliminatorias, si algo tiene es la posesión, no somos gente de transiciones rápidas, que es una forma de atacar. Siempre nos quedamos que si hacemos eso somos un equipo defensivo y que solo contragolpea, y no. Hoy es una fase del juego. Una cosa es verlo y otra sentirlo, los chicos van a saber interpretar que no es solo tener la pelota”.