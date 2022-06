El ex campeón del mundo argentino dejó en claro que hinchará con todo por el cuadro nacional el lunes para el repechaje.

La apasionante arenga del Cabezón Ruggeri a la Bicolor: "Vamos Perú, qué me importan los australianos a mí"

El lunes a las 13:00 horas todos vamos a estar pegados a la televisión, porque Perú su juega el todo o nada ante Australia, en la búsqueda de un pasaje para el Mundial de Qatar 2022 mediante el repechaje.

La suerte ya está casi echada y el elenco de Ricardo Gareca emprendió su viaje a la calurosa Doha, donde intentará sortear su último escollo para así regresar a una Copa del Mundo, tal como lo hizo en Rusia 2018.

La Bicolor tiene hinchas en toda Sudamérica, y en Argentina están alentando con todo al cuadro de Ricardo Gareca, situación que dejó en claro el campeón del mundo Óscar Ruggeri, comentarista de ESPN.

“Vamos, Perú”, dijo el Cabezón mientras hablaba el conductor el conductor de ESPN F90 Sebastián Vignolo, quien le pidió respeto para los hinchas oceánicos, y acá el ex zaguero lanzó "qué me importa el australiano a mí. A mí me importa Perú".

"Vamos, selección peruana, hay que tener las pilas porque son 90 minutos para ir a un Mundial”, completó Ruggeri su arenga.

Queda claro que en este lado del mundo todos apoyan a Perú, que se quiere meter en el Mundial para jugar ante Francia, Túnez y Dinamarca en Qatar 2022.