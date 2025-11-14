Venezuela 0-0 Australia EN VIVO y GRATIS partido amistoso en Estados Unidos por la fecha FIFA: minuto a minuto

Venezuela y Australia se enfrentan en un partido amistoso internacional en Texas, Estados Unidos . La 'Vinotinto' sigue en período de prueba pensando en una nueva generación de futbolistas, pensando en la Copa del Mundo 2030. Por su parte, los 'Socceroos' ya piensan y preparan lo que será el Mundial 2026.

No hay muchos antecedentes entre Venezuela y Australia. Sólo se enfrentaron una vez y también fue en un partido amistoso. Fue en el Estadio Olímpico de Caracas, el 19 de febrero de 2004, un empate 1-1 por los goles de Juan Arango para la 'Vinotinto' y Paul Agostino para los 'Socceroos'.

Oswaldo Vizcarrondo no dirige a la Selección de Venezuela como sí lo hizo en la fecha FIFA de octubre. Fernando Aristeguieta, entrenador de la Sub 23 venezolana, se encarga del combinado nacional en su lugar ante Australia.

Por su parte, Australia sigue con su preparación para el Mundial 2026 tras lograrlo en las Eliminatorias Asiáticas. En septiembre, le ganó dos amistosos a Nueva Zelanda (1-0 y 3-1), mientras que en octubre, jugó en Norteamérica donde le ganó a Canadá por 1-0 y perdió 2-1 ante los Estados Unidos.

Tras no cumplir con el objetivo de clasificar al Mundial 2026 ni llegar al repechaje intercontinental, Venezuela afronta un proceso de recambio generacional. Ya no cuentan con figuras como Salomón Rondón o Tomás Rincón. En el último partido amistoso de octubre, tuvo la derrota 1-0 ante Argentina.

"Estamos trabajando para intentar marcar un hito en una Copa del Mundo y comenzar algo nuevo", palabras de Tony Popovic, entrenador de Australia en la previa al partido.

Todos los futbolistas venezolanos llegaron en conjunto y ya están preparados para el amistoso internacional ante Australia en Houston, Texas.

Salieron las selecciones de Venezuela y Australia al campo de juego del Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Se vienen los himnos y, en minutos, comienza el partido.

Ya juegan Venezuela y Australia en Houston en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

Luis Balbo probó con un remate desde fuera del área, que se fue desviado.

Lo tuvo Mohamed Touré, con una gran jugada individual dentro del área, y en el mano a mano, salvó José Contreras, casi de casualidad y con fortuna. ¡Se salvó Venezuela!

Mohamed Touré volvió a ganar en el área, esta vez desde la derecha. Sacó un remate que terminó fuera. El delantero del Randers FC de Dinamarca sigue avisando.

Venezuela y una postura interesante con tenencia del balón y presión inmediata. La tiene mucho más que Australia, que se muestra más preparado para el contraataque.

Las selecciones de Venezuela y Australia igualan 0-0 este viernes 14 de noviembre en un partido amistoso internacional en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Ambos combinados nacionales llegan en distintos momentos a este encuentro, que se disputa en los Estados Unidos.

Venezuela llega a este encuentro con un entrenador interino, ya que Fernando Aristeguieta está a cargo. La ‘Vinotinto’ no clasificó al Mundial 2026, todo lo contrario a los ‘Socceroos’, que ya aseguraron el pase a la Copa del Mundo y están en plena preparación.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Australia?

Venezuela vs. Australia se juega este viernes 14 de noviembre en un partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro se juega desde las 21:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 23:30 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 22:30 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 18:30 horas. Y en México, comenzó a las 20:30 horas.

¿Dónde ver en vivo Venezuela vs. Australia?

Venezuela vs. Australia se puede ver en vivo por el canal Televen para los seguidores de la ‘Vinotinto’. En tanto, en el país oceánico, va por Network 10 y Paramount+. Para el resto de Sudamérica va por DSports y DGO. Y en los Estados Unidos tiene transmisión de FOX Deportes, FOX Sports App, foxsports.com, Fanatiz USA, fuboTV.