Venezuela 0-0 Australia EN VIVO y GRATIS partido amistoso en Estados Unidos por la fecha FIFA: minuto a minuto

Las selecciones de Venezuela y Australia igualan 0-0 este viernes 14 de noviembre en un partido amistoso internacional en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Ambos combinados nacionales llegan en distintos momentos a este encuentro, que se disputa en los Estados Unidos.
Venezuela llega a este encuentro con un entrenador interino, ya que Fernando Aristeguieta está a cargo. La ‘Vinotinto’ no clasificó al Mundial 2026, todo lo contrario a los ‘Socceroos’, que ya aseguraron el pase a la Copa del Mundo y están en plena preparación.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Australia?
Venezuela vs. Australia se juega este viernes 14 de noviembre en un partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro se juega desde las 21:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia.
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 23:30 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 22:30 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 18:30 horas. Y en México, comenzó a las 20:30 horas.
¿Dónde ver en vivo Venezuela vs. Australia?
Venezuela vs. Australia se puede ver en vivo por el canal Televen para los seguidores de la ‘Vinotinto’. En tanto, en el país oceánico, va por Network 10 y Paramount+. Para el resto de Sudamérica va por DSports y DGO. Y en los Estados Unidos tiene transmisión de FOX Deportes, FOX Sports App, foxsports.com, Fanatiz USA, fuboTV.