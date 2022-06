La ansiedad es cada vez mayor, porque no falta nada para saber si la selección peruana va a clasificar al Mundial de Qatar 2022, debido a que este lunes juega por el repechaje intercontinental ante Australia.

Muchas voces se han oído en la previa al compromiso y una de ellas proviene desde Argentina, porque el reconocido periodista Martín Liberman ya es un hincha más de la Bicolor, a quien le manda su apoyo desde Buenos Aires.

El colorado, a través de su canal de Youtube, analizó el repechaje contra los oceánicos y expresó su fanatismo por el cuadro del Tigre.

"El lunes a matar o morir ante Australia. Lo que queremos es que Perú vaya al Mundial, estuvimos atentos al partido. Este es el escollo de Perú, pues de los dos rivales que podía tener, le tocó el más complicado. Aunque creo que se dio la lógica, pues se vio que Australia era un poquito más (ante Emiratos Árabes Unidos)", dijo de entrada.

Luego, indicó que fue inteligente la movida de Ricardo Gareca, quien viajó a Doha para mirar in situ el partido entre los australianos y los emiratíes.

"Me pareció muy interesante que Gareca haya viajado de España a Doha, lo describe como un hombre serio, profesional, consciente de la situación. En la cancha no se ve el fútbol como el video, independiente de los analistas de video y el trabajo que hacen, pero la cancha es otra cosa. Me parece relevante lo que hizo", expresó.

"Obviamente que el rival juega hay que atenderlo, estudiarlo, desmenuzarlo, intentar reducir al máximo sus posibilidades, trabajando sus virtudes, pero mucho más sobre sus defectos y sus errores”, agregó.

Perú es más que Australia

Además, Martín Liberman comparó a los dos equipos y señaló que el seleccionado nacional es más potente que su oponente del lunes, debido a la calidad de equipos con los que le tocó jugar en las eliminatorias.

"Perú no es menos que Australia, tampoco debe confiarse, es un rival importante que juega bien, que no hay que menospreciar. Para llegar a un Mundial hay que jugar con equipos poderosos, Perú jugó con Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Chile. Australia no es más que estos equipos", argumentó.

"La verdad es que yo creo en Perú, me parece que tiene un equipo para soñar. Me iba a aventurar a decir que Perú, no solo tiene quipo para ir al Mundial, sino mas allá. Pero ya hay rival, de los dos, es el que más queríamos evitar, pero para llegar allá, a la máxima cita, hay que jugar con todos, hay que sufrir y transpirarla", cerró.