¿Quién dirigirá en los amistosos de la Selección Peruana si Gareca no renueva?

La Selección Peruana perdió el repechaje ante Australia y le dijo adiós a Qatar 2022, tras la eliminación, el contrato de Ricardo Gareca no pudo renovarse y desde ayer no es más técnico de la 'Blanquirroja'. Sin embargo, la FPF estaría preparándole una muy buena oferta de renovación. De no continuar, el 'Tigre' tomaría nuevos horizontes, y Perú tendrá que pensar a quien sentará en el banquillo para dirigir los amistosos de septiembre.

El seleccionado nacional deberá olvidar la desazón tras no llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y empezar a trabajar en lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial del 2026. Perú aprovechará la fecha FIFA en septiembre para jugar dos amistosos, uno de ellos confirmado ante México en Estados Unidos y el otro justamente podría ser ante el seleccionado norteamericano por la cercanía de rivales.

En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol estaría trabajando en extender por cuatro años más el vínculo con Ricardo Gareca, y se analizan tres escenarios distintos. El primero será que el "Tigre" no tarde mucho en su decisión y pueda aceptar la renovación de su contrato con el objetivo que pueda tener unas vacaciones en su país y vuelva recargado para empezar a trabajar en el futuro.

La segunda es que Nolberto Solano tome las riendas del equipo hasta que Gareca pueda responder el interés de la FPF, y no quedarnos sin un entrenador para los duelos de preparación. Y la última alternativa podría ser encontrar un entrenador de forma interina hasta que se concluya el análisis de un nuevo perfil de entrenador y pueda dirigir en septiembre.

