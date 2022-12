El entrenador argentino indicó que se fue porque no tenía una buena relación con Agustín Lozano.

La selección peruana vive una nueva era, porque tras la derrota ante Australia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 el equipo lo tomó Juan Reynoso, luego de que el argentino Ricardo Gareca no renovara su contrato.

La Federación Peruana de Fútbol, con Agustín Lozano a la cabeza, intentaron que el Tigre extendiera su vínculo, sin embargo el no fue potente, por lo que tuvieron que ir a buscar al ex DT de Cruz Azul.

Gareca ha reaparecido en varios medios de comunicación en las últimas semanas, y en su última entrevista con radio Mitre de Argentina contó los verdaderos motivos por lo que no siguió trabajando en el seleccionado nacional.

El ex delantero central reconoció que no siguió de cara al proceso para el Mundial de 2026 porque tenía diferencias con Lozano, el actual mandamás del fútbol peruano.

"No me arrepiento de haberme ido de Perú. No tenía puntos en común con el actual presidente (Agustín Lozano). Habían diferencias muy significativas", dijo Ricardo Gareca al ser consultado acerca de su determinación de dejar Lima.

Luego, aclaró que no lo han llamado de ningún seleccionado tras la partida de la Bicolor: "no me llamó México ni ningún país".

Además, aclaró que tampoco tuvo conversaciones avanzadas para llegar a Boca Juniors, donde sonó muy fuerte a mediados de 2022.

"Boca nunca se comunicó oficialmente conmigo. Solo hablé una vez con Riquelme, cuando recién asumía como vicepresidente de Boca y quiso saber cómo era Zambrano y tenía un interés por Cueva. A quien no le gustaría dirigir a Boca, junto con River son las instituciones más grandes del futbol argentino, es una meta de todos", reveló.