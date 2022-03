Roberto Ovelar advierte a la Selección Peruana: "Paraguay no resignará nada"

Conoce cómo se juegan este tipo de partidos, y por eso brinda sus importantes apreciaciones. Roberto Ovelar es un conocido dentro del balompié local, 'El Búfalo' actualmente milita en el Deportivo Municipal, y es referencia absoluta en la previa del duelo que nos vendrá por 'Eliminatorias Qatar 2022'.

En una entrevista para el 'Diario Depor', desarrolló un análisis para tomar en cuenta. Donde contó, su idea del estilo de partido que se dará este martes en el 'Estadio Nacional'. Para el ex Alianza Lima, y Universidad San Martín, hay matices que no cambiarán para nada. Enviando una advertencia a los muchachos de la VIDENA.

"Paraguay tiene sentido de pertenencia. Está de por medio representar a tu nación. El fútbol es una pasión, la gente estará muy expectante de lo que hagan. La selección saldrá a pelear el partido, no será fácil para Perú. Paraguay no resignará nada, tampoco vendrá a cumplir". Comenzó señalando Roberto Ovelar, graficando según su experiencia este crucial duelo.

Con respecto a la polémica reciente del 'videoarbitraje', lo tiene claro y precisó: "Esperemos que no haya VAR (que no se utilice). Ojalá haya un buen partido. A mí me gusta mucho cómo juega Perú. Es un equipo que se para muy bien en el campo. Además, domina la posesión del balón. Esperemos que podamos disfrutar".

De delantero a delantero, aplaudió la labor de un jugador como Gianluca Lapadula: "Demuestra mucha personalidad y compromiso a la hora de jugar por Perú. Se las rebusca, pelea y lucha todas. Ahora, el problema es de la nariz, la máscara incómoda. Yo la tuve cuando estuve en San Martín". Que gane el mejor, o sea nosotros, je.